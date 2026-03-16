Így épül a szeretetország tiszás módra: utcára vonulnak, háborúra készülnek a Fidesz győzelme esetén

Megdöbbentő válaszokat adtak a 444.hu stábjának a Tisza Párt demonstrációján felvonuló szimpatizánsok. Többen is azt állították, amennyiben nem a Tisza Párt nyeri meg a választást, erőszakos tüntetéseket fognak kezdeményezni, mások pedig öngyilkossággal fenyegetőztek.

Az egyik válaszadó a riporter kérdésére válaszolva, miszerint mi fog történni, hogyha nem a Tisza Párt nyeri a választást, kiemelte,

akkor háború lesz! Nem fogja megúszni Orbán Viktor!

Ugyanerre a kérdésre válaszolva egy másik résztvevő azt állította,

akivel én beszéltem, azt mondta, akkor utcára megyünk!

Az eseményen megkérdezettek többsége emellett azt állította, kimennek az utcára, vagy pedig elvándorolnak Magyarországról, amennyiben nem a Tisza Párt nyer. Egy idős hölgy pedig kiemelte, a Fidesz–KDNP győzelme esetén

beveszem az összes szívgyógyszeremet.

Egy másik, láthatóan igen elkötelezett Tisza-szimpatizáns pedig agymosottnak és a propaganda áldozatainak nevezte a közvetlen hozzátartozóit.