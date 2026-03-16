tisza párt444. huorbán viktorMagyar Péter

Így épül a szeretetország tiszás módra: utcára vonulnak, háborúra készülnek a Fidesz győzelme esetén

Magyar Péter pártjának követői erőszakos cselekményeket követnének el egy választási vereség esetén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 13:59
Fotó: Mirkó István
Megdöbbentő válaszokat adtak a 444.hu stábjának a Tisza Párt demonstrációján felvonuló szimpatizánsok. Többen is azt állították, amennyiben nem a Tisza Párt nyeri meg a választást, erőszakos tüntetéseket fognak kezdeményezni, mások pedig öngyilkossággal fenyegetőztek.

Tisza - Nemzeti Menet
Fotó: Ladóczki Balázs

Az egyik válaszadó a riporter kérdésére válaszolva, miszerint mi fog történni, hogyha nem a Tisza Párt nyeri a választást, kiemelte, 

akkor háború lesz! Nem fogja megúszni Orbán Viktor!

Ugyanerre a kérdésre válaszolva egy másik résztvevő azt állította, 

akivel én beszéltem, azt mondta, akkor utcára megyünk!

Az eseményen megkérdezettek többsége emellett azt állította, kimennek az utcára, vagy pedig elvándorolnak Magyarországról, amennyiben nem a Tisza Párt nyer. Egy idős hölgy pedig kiemelte, a Fidesz–KDNP győzelme esetén

beveszem az összes szívgyógyszeremet.

Egy másik, láthatóan igen elkötelezett Tisza-szimpatizáns pedig agymosottnak és a propaganda áldozatainak nevezte a közvetlen hozzátartozóit. 

Borítókép: A Tisza Párt elnöke (Fotó: Mirkó István)


További játékainkhoz kattintson ide!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
