A buszvezető felhívta erre a vádlott figyelmét, és megkérte, hogy szálljon le a buszról, azonban a férfi ettől dühös lett, leszállt a hátsó ajtón, majd az első ajtóhoz sietett és a busz ajtaját kétszer megrúgta. A buszban kár nem keletkezett, a vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása azonban alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen – részletezi az ügyészség.
Videón, amint egy utas szétrúgja a busz ajtaját, mert a sofőr le merte szállítani
Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, akit a buszsofőr nem engedett a buszra felszállni, emiatt a vádlott a busz ajtaját dühében kétszer megrúgta.
Az ügyészség garázdaság vétségével vádolta meg a férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság a többszörösen büntetett előéletű vádlottat végrehajtandó szabadáságvesztésre, valamint közügyektől eltiltásra ítélje.
Az esetet kamera is rögzítette.
