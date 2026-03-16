dízelbenzinnyugat európa

Nyugat-Európában az egekbe emelkednek az üzemanyagárak, idehaza védett árakon tankolhatunk

Míg Hollandiában lassan már ezer forintot kell fizetnie az autósoknak a benzinért, addig Magyarországon védett ár óvja a magyar családokat és vállalkozásokat. Eddig négy ország reagált védett árakkal az elszabaduló üzemanyagköltségekre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 13:13
A magyar kormány védett üzemanyagárakkal és adócsökkentéssel garantálja a családok biztonságát Forrás: AFP
Az ukrán olajblokád, a brüsszeli szankciók és a közel-keleti konfliktus miatt elszabadultak az energiaárak. Ezért a kormány védett árat vezetett be, amivel megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat az ukrán–Tisza-olajblokád hátrányos következményeitől, az emelkedő üzemanyagáraktól.

Budapest, 2026. március 10.Üzemanyagárakat jelző totemoszlop a Mol töltőállomásán a fővárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltől lépett életbe. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. MTI/Balogh Zoltán
Idehaza védett árakon tankolhatunk, ezek Európa legolcsóbb üzemanyagárai között találhatók. Fotó:  MTI/Balogh Zoltán

Szembetűnő az üzemanyagárak közti különbség

A különbség jól látható: miközben Ausztriában a benzin átlagára már 676 forint, Németországban 814 forint, Hollandiában pedig 970 forint, addig Magyarországon csak 595 forintot kell fizetnie a magyaroknak egy liter benzinért. 

A dízel ára Ausztriában jelenleg 759 forint, Németországban 861, Hollandiában pedig 966, ezzel szemben itthon 615 forint a védett árnak köszönhetően a dízel literenkénti ára. Itthon a piaci árak így festenek a mai napon:

  • a benzin 637,
  • a dízel átlagosan 687 forintba kerül.

A védett árakkal Magyarországon a benzin a harmadik, a gázolaj esetében pedig a negyedik legolcsóbb. Horvátország és Szlovénia mellett a még nem EU-tag Szerbia is védett árakat alkalmaz.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

