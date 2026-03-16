Nyugat-Európában az egekbe emelkednek az üzemanyagárak, idehaza védett árakon tankolhatunk

Az ukrán olajblokád, a brüsszeli szankciók és a közel-keleti konfliktus miatt elszabadultak az energiaárak. Ezért a kormány védett árat vezetett be, amivel megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat az ukrán–Tisza-olajblokád hátrányos következményeitől, az emelkedő üzemanyagáraktól.

Szembetűnő az üzemanyagárak közti különbség

A különbség jól látható: miközben Ausztriában a benzin átlagára már 676 forint, Németországban 814 forint, Hollandiában pedig 970 forint, addig Magyarországon csak 595 forintot kell fizetnie a magyaroknak egy liter benzinért.

A dízel ára Ausztriában jelenleg 759 forint, Németországban 861, Hollandiában pedig 966, ezzel szemben itthon 615 forint a védett árnak köszönhetően a dízel literenkénti ára. Itthon a piaci árak így festenek a mai napon:

a benzin 637,

a dízel átlagosan 687 forintba kerül.

A védett árakkal Magyarországon a benzin a harmadik, a gázolaj esetében pedig a negyedik legolcsóbb. Horvátország és Szlovénia mellett a még nem EU-tag Szerbia is védett árakat alkalmaz.