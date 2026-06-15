MVM-fejlesztések: erősebb, okosabb és zöldebb villamosenergia-rendszer épül
Több mint 55 milliárd forint összértékű hálózatfejlesztést zártak le az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. beruházásai révén, amelyek az EU és a kormány helyreállítási és ellenállóképességi eszközének (RRF) támogatásával valósultak meg a Széchenyi-terv Plusz keretében. Az MVM fejlesztései jelentősen növelték a hálózatba integrálható megújuló, főként naperőművi kapacitásokat, miközben erősítették az ellátásbiztonságot és a villamosenergia-rendszer stabilitását.
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