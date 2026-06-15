Utasbiztosítás: már most olyat léptek a magyarok, ami sokat elárul a nyárról

A szakember hozzátette, kérdés, hogy az idei szezont hogyan befolyásolja majd a kerozinhiány, illetve a kerozin árának alakulása. Néhány társaság már most jelezte, hogy nem lesz áremelés a repülőjegyek esetében. Illetve szintén fontos kérdés, hogy a közel-keleti úti célok kiesése hogyan és milyen országokban csapódik le. Az érintett országokba irányuló forgalom kiesése az ázsiai utak harmadát jelenti, ami az összes utazás két százalékát teszi ki.

A Netrisk adatai alapján egyébként nem látszik egyelőre olyan egyértelmű úti cél, amely átvette volna az érintett országok helyét, a konfliktusban nem érintett ázsiai úti célok iránt március előtt 15 százalék körüli növekedés volt megfigyelhető, az elmúlt három hónapban azonban ez a növekedés elolvadt, már csak stagnálás látszik. Besnyő Márton szerint egyik tényező sem okoz majd drasztikus változást az utazási kedvben, illetve a repülős utak arányában sem.

Akár több százezer forintot is érhet a megfelelő utasbiztosítás

Nem mindegy, milyen utasbiztosítást kötünk: százezrek múlhatnak rajta – figyelmeztetnek a biztosítós szakemberek. Egy utasbiztosítási kalkulációja szerint az átlagos, egyhetes európai nyaralás esetén, ha az utazás célja csupán a városnézés, már néhány ezer forintos díjért köthető utasbiztosítás, ugyanakkor a szolgáltatások között jelentős különbségek vannak. Míg egyes biztosítók csak poggyászkésés esetén fizetnek, mások a járatkésést, a csatlakozás lekésését vagy akár a járattörléssel kapcsolatos többletköltségeket is fedezhetik.