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Utasbiztosítás: már most olyat léptek a magyarok, ami sokat elárul a nyárról

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Erősen indult az idei utazási szezon, a magyarok már a nyári csúcsidőszak előtt jóval több külföldi utazást terveztek, mint tavaly. Az utasbiztosítás iránti kereslet az év első öt hónapjában két számjegyű növekedést mutatott, miközben egyelőre nem látszik, hogy a közel-keleti konfliktusok vagy a repülés költségeit érintő bizonytalanságok visszafognák az utazási kedvet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 14:29
Forrás: Freepik
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A szakember hozzátette, kérdés, hogy az idei szezont hogyan befolyásolja majd a kerozinhiány, illetve a kerozin árának alakulása. Néhány társaság már most jelezte, hogy nem lesz áremelés a repülőjegyek esetében. Illetve szintén fontos kérdés, hogy a közel-keleti úti célok kiesése hogyan és milyen országokban csapódik le. Az érintett országokba irányuló forgalom kiesése az ázsiai utak harmadát jelenti, ami az összes utazás két százalékát teszi ki. 

A Netrisk adatai alapján egyébként nem látszik egyelőre olyan egyértelmű úti cél, amely átvette volna az érintett országok helyét, a konfliktusban nem érintett ázsiai úti célok iránt március előtt 15 százalék körüli növekedés volt megfigyelhető, az elmúlt három hónapban azonban ez a növekedés elolvadt, már csak stagnálás látszik. Besnyő Márton szerint egyik tényező sem okoz majd drasztikus változást az utazási kedvben, illetve a repülős utak arányában sem.

 

Akár több százezer forintot is érhet a megfelelő utasbiztosítás

Nem mindegy, milyen utasbiztosítást kötünk: százezrek múlhatnak rajta – figyelmeztetnek a biztosítós szakemberek. Egy utasbiztosítási kalkulációja szerint az átlagos, egyhetes európai nyaralás esetén, ha az utazás célja csupán a városnézés, már néhány ezer forintos díjért köthető utasbiztosítás, ugyanakkor a szolgáltatások között jelentős különbségek vannak. Míg egyes biztosítók csak poggyászkésés esetén fizetnek, mások a járatkésést, a csatlakozás lekésését vagy akár a járattörléssel kapcsolatos többletköltségeket is fedezhetik.

Márpedig a repüléssel kapcsolatos problémák közül a leggyakoribb a járatkésés és a poggyászkésés, de előfordulhat csatlakozó járat lekésése vagy akár járattörlés is. 

Az Európai Unió szabályai bizonyos esetekben kötelezik a légitársaságokat kártérítésre, az utasbiztosítás további védelmet jelenthet, különösen akkor, ha a felmerülő költségeket a légitársaság nem vagy csak részben téríti meg

– hívják fel a figyelmet.

Az adatok is azt mutatják, hogy jól jöhet, ha biztosítva vagyunk, igaz, a külföldi utazások harmadára még mindig nem kötnek biztosítást az utazók.

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