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Irán és az euró is beleszól a nyaralásba: így változtak meg a magyarok tervei

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Idén a magyarok közel negyven százaléka tervez külföldi nyaralást. Az előző évhez képest többen választanának dél-európai úti célt, különösen Horvátország népszerűsége nőtt jelentősen. A Groupama Biztosító és az OTP Bank friss, országos kutatásából emellett az is kiderült, hogy az utazást tervezők harmada idén többet költ a nyaralására, és csaknem minden második utazónak az euró árfolyamának alakulása is számít a tervezéskor. A reprezentatív felmérés szerint az utazók fele már minden külföldi útja előtt köt utasbiztosítást, további negyedük pedig alkalmanként, ugyanakkor az idősebb korosztályok tudatosabbak e tekintetben.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 11:30
Növekszik a nyaralással kapcsolatos utazások biztosítására költött összeg (illusztráció) Forrás: Pexels
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Az utazók sok szempontot mérlegelnek előre, és leginkább attól tartanak, hogy rossz időjárást fognak ki: a külföldre rendszeresen utazó magyarok 61 százaléka tart ettől. Ezt követi az értékek és iratok ellopása, az átverések – például taxisok, éttermek részéről –, majd a betegség, a baleset és a poggyász elvesztése. A legutóbbi méréshez képest szinte minden kategóriában nőtt azok aránya, akik tudatosan számolnak ezekkel a lehetséges kellemetlenségekkel.

 

Generációs szakadék: a legtöbbet utazó, legtöbb káresettel találkozó korosztály a legkevésbé védett

A biztosítási tudatosság erősen korfüggő. Míg az 50–75 évesek hatvan százaléka minden egyes útjára köt utasbiztosítást, a 18–29 éveseknek mindössze 31 százaléka. A fiatalabb generációk ugyanakkor a legaktívabb utazók, de ők azok is, akiknél az utasbiztosítás-kötés még nem vált természetes rutinná.

Az ellentmondás különösen szembetűnő, ha a káresemény-tapasztalatokat is megvizsgáljuk. A 18–29 évesek 16 százalékának volt már káreseménye külföldön – ez az összes korosztály közül a legmagasabb arány. A legaktívabban utazó és kárral is leggyakrabban találkozó korosztály tehát a legkevésbé védett.

Ebben a korosztályban egyfajta bizonytalanság is megmutatkozik: a 30–39 évesek mintegy harmada nem tudja pontosan, mire terjed ki az utasbiztosítása, a 18–29 évesek pedig több mint fele érzi úgy, hogy online nem talál elegendő információt a megfelelő biztosítás kiválasztásához.

 

Hamis biztonságérzet

Akik soha nem kötnek utasbiztosítást, elsősorban anyagi okokra hivatkoznak, ugyanakkor a második leggyakoribb ok elgondolkodtató: a nem kötők 36 százaléka úgy gondolja, nem utazik veszélyes helyekre, ezért nincs szüksége biztosításra. A felmérésből az is kiderült, hogy a 18–75 éves lakosság egytizedének volt már káreseménye külföldön, többségüknek azonban szerencsére volt utasbiztosítása.

– Tapasztalataink szerint a leggyakoribb káresemények, például egy gyomorrontás vagy allergiás reakció, esetleg poggyászkár egy nyaralás során bárhol előfordulhatnak, ezért a legközelebbi úti célok esetén is érdemes gondoskodni a megfelelő fedezet meglétéről. Különösen a hosszabb, családi nyaralásokra ajánlott utasbiztosítást kötni vagy népszerű nyaralóhelyek esetén, ahol sokszor csak magánklinikák működnek: ilyenkor az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem nyújt fedezetet maradéktalanul, és 24 órás segítségnyújtást sem biztosít, így akár egy egyszerűnek vélt egészségügyi probléma ellátása is könnyen több százezer forintba kerülhet. A biztosítás költsége eltörpül az utazás költsége mellett: egy felnőtt esetén már napi öt-hatszáz forintból, körülbelül egy presszókávé árából több tízmillió forintos fedezetet nyújthat

– hívta fel a figyelmet Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

 

Online kötik, de szívesen kapnának több segítséget

A biztosítást kötők többsége ma már online intézi a szerződéskötést, és jellemzően az utazás előtti utolsó héten – a megkérdezettek 76 százaléka legfeljebb hét nappal indulás előtt gondoskodik erről. A döntésnél a fedezet a legfontosabb szempont, de közel ugyanolyan súllyal esik latba a biztosítás díja és a korábbi személyes tapasztalat is. A biztosítást kötők kétharmadának van bevált biztosítója – a nagy többség ennek ellenére összehasonlítja az ajánlatokat kötés előtt.

– Saját felületeinken, az OTP internet- és mobilbankon is azt tapasztaljuk, hogy elsősorban online, néhány nappal az utazás előtt keresnek a legtöbben biztosítást. Ám még erre sincs szükség, ha egy átfogó, teljes éves biztosítást kötnek az érintettek, amely a spontán utakra is automatikusan fedezetet nyújt, így nem kell előre tervezni vele. Az éves díja pedig akár kevés utazásnál is kedvezőbb lehet, mint ha külön-külön kötnénk utasbiztosítást. A jól megválasztott biztosítás így hosszú időre rengeteg kellemetlenségtől óvhatja meg az utazókat

– mutatott rá Pista László, az OTP Bank biztosítási területének vezetője.

A biztosítást kötők háromnegyede pontosan tudja, mire terjed ki a szerződése és hogy hova kell fordulnia kárigény érvényesítésekor – ez örvendetes adat. Közülük mégis minden második utazó szívesen venné igénybe biztosítási szakember tanácsát is.

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