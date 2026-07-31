Elhunyt Franco Baresi, a halálhírét korábban cáfoló Milan is megerősítette
Életének 67. évében elhunyt Franco Baresi. Az AC Milan szerda este még cáfolta a halálhírét, péntek reggel azonban megerősítette, hogy elhunyt a klub legendája, az olasz válogatottal világbajnok védő.
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