Arne Slot nemet mondott, ezzel a Liverpool számításait is keresztülhúzta

Az al-Ahli listáján ugyanakkor nem csupán Slot szerepel utódjelöltként, így a dzsiddai klub alighanem átvészeli, ha a holland edző valóban nemet mond. Ahogyan a holland válogatott is találhat új kapitányt a Nemzetek Ligája szeptemberi startjáig, jelen állás szerint az U21-es csapatot irányító, korábban Koeman segítőjeként is dolgozó Michael Reiziger lehet a befutó.