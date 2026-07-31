Az al-Ahli listáján ugyanakkor nem csupán Slot szerepel utódjelöltként, így a dzsiddai klub alighanem átvészeli, ha a holland edző valóban nemet mond. Ahogyan a holland válogatott is találhat új kapitányt a Nemzetek Ligája szeptemberi startjáig, jelen állás szerint az U21-es csapatot irányító, korábban Koeman segítőjeként is dolgozó Michael Reiziger lehet a befutó.
Arne Slot nemet mondott, ezzel a Liverpool számításait is keresztülhúzta
A holland labdarúgó-válogatottnak továbbra sincsen szövetségi kapitánya. Az első számú jelölt a posztra Arne Slot volt, ám a Liverpool előző vezetőedzője kijelentette, hogy európai klubcsapatnál szeretné folytatni a pályafutását. A holland tréner közlése a szaúdi al-Ahlinak is rossz hír lehet.
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