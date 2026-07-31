sznúkerRonnie O’SullivanKyren WilsonCsao Hszin-tungJudd TrumpJohn HigginsSanghajShaun Murphy

Izgalommal pótolták a színvonalat a vb-döntő „visszavágóján"

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Két kiütést és két döntő frémes csatát hoztak az idény első nem pontszerző sznúkerversenyének negyeddöntői. A Shanghai Masters elődöntőjébe a címvédő, a világelső, valamint a legutóbbi két világbajnokság győztese jutott be.

Wiszt Péter
2026. 07. 31. 8:25
Shaun Murphy a vb-finálé után a Shanghai Masters negyeddöntőjét is elvesztette Vu Ji-cö ellen Fotó: Xinhua via AFP/Li Ying
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– Nem éreztem úgy, hogy különösebben jól játszottam. Bár az eredmény kedvezően alakult, és sikerült megnyernem a mérkőzést, valójában egyszer sem tudtam igazán kézbe venni az irányítást. Remélem, a következő mérkőzésen már megtalálom a ritmusomat, és újra a legjobb formámat tudom nyújtani – értékelt Vu Ji-cö. – Határozottan sok olyan hibát követtem el, amelyeket nem lett volna szabad. Őszintén szólva nem számítottam rá, hogy a döntő frémben még egyszer lehetőségem lesz, ezért eléggé meglepett, amikor Shaun hibázott, és újra asztalhoz engedett. Úgy gondolom, ma egyikünk sem játszott igazán jól. A mérkőzés színvonala messze elmaradt attól, amit a világbajnoki döntőben mutattunk.

Shanghai Masters, eredmények

nyolcaddöntők:

  • Kyren Wilson (angol, 1. kiemelt)–Ronnie O'Sullivan (angol, 13.) 6-4
  • Mark Williams (walesi, 8.)–Chris Wakelin (angol, 12.) 6-5
  • Csao Hszin-tung (kínai, 5.)–Ting Csün-huj (kínai, 14.) 6-2
  • Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Hsziao Kuo-tung (kínai, 11.) 6-5
  • Judd Trump (angol, 3.)–Barry Hawkins (angol, 10.) 6-4
  • John Higgins (skót, 6.)–Jack Lisowski (angol, 16.) 6-5
  • Shaun Murphy (angol, 7.)–Csou Jüe-lung (kínai, 18.) 6-5
  • Vu Ji-cö (kínai, 2.)–Sze Csia-huj (kínai, 15.) 6-2

negyeddöntők:

  • Wilson–Williams 6-5
  • Csao–Robertson 6-0
  • Trump–Higgins 6-0
  • Vu–Murphy 6-5

 

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