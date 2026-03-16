Ukrán aranykonvoj: fejlemény a TEK főigazgatóját ért halálos fenyegetés ügyében

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Központi Nyomozó Főügyészségre tette át azt a feljelentést, amivel Tényi István fordult a hatósághoz azt követően, hogy egy hírhedt ukrán szervezet halállistára tette az aranykonvoj lefoglalásában részt vevő Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját, Hajdu Jánost – tudta meg a Magyar Nemzet. Ez az intézkedés, az áttétel azért történt meg, mert Hajdu János hivatalos személy, így nyomozást csak az ügyészség folytathat az ügyben. Emberölésre irányuló előkészület bűntette miatt indulhat eljárás.

A lefoglalt aranykonvoj

Ismert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK közreműködésével március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal, nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyonnal. A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, a vizsgálat pedig arra is kiterjed, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon, és juthatott-e, vagy korábbi szállítások során jutott-e az ukrán summából bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz vagy politikai szerveződésekhez.

Magyar érintettek is lehetnek?

A NAV azért a Terrorelhárítási Központot (TEK) kérte fel az ukrán aranykonvojt megállító műveletre, mivel felmerült, hogy a pénzszállítmányt fegyveres őrök védik, és a hazai jogszabályok értelmében minden olyan hatósági intézkedés, amelynél gyaníthatóan éleslőfegyver lehet az intézkedés alá vont személyeknél, a TEK hatáskörébe tartozik. A hét ukránt végül tanúként kihallgatták, majd kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. Mivel a nyomozás az ukránok kiutasításával nem ért véget, így az ügynek lehetnek magyar érintettjei.