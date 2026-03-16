Menczer Tamás szerint az ukrán zászlós felvonulás is azt bizonyítja, Zelenszkij irányítja Magyar Pétert

Minden bizonyíték amellett szól, hogy Magyar Péter szövetséget kötött Zelenszkijjel, így semmi meglepő nincs abban, hogy a párt március 15-i rendezvényén is feltűnt az ukrán zászló – hangsúlyozta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 14:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nincs abban semmi meglepő, hogy a tiszások március 15-én is ukrán zászlóval vonultak, hiszen a Tisza Párt az Európai Parlamentben is felhúzta az ukrán mezt, Weber parancsára – írta a közösségi oldalán Menczer Tamás. 

Forrás: Facebook

Emlékszünk, beleégett a retinánkba

 – tette hozzá. 
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hat pontban foglalta össze a bizonyítékokat arra, hogy a Tisza Párt összeállt az ukránokkal:

  1. Magyar Péter haverja, Daniel Freund tegnap a tiszás rendezvényen elmondta, hogy Magyar Péter minden pénzügyi és katonai segítséget megadna Ukrajnának. És azt is elmondta, hogy leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz földgázról és kőolajról.
  2. A Politico írta meg, hogy Magyar Péter kapcsolatban van Zelenszkijjel, és a Tiszát az ukránok irányítják. A Politicót nem a Tóni fizeti…
  3. Tseber Roland Ivanovics – Magyarországról kitiltott ukrán kém – szervezte Magyar Péter kijevi útját, és testvérként tekintenek egymásra. Az a Tseber, aki ukrán titkosszolgálati vezetőkkel szokott fotózkodni.
  4. A Tisza Párt telefonos applikációját ukrán fejlesztők, adminisztrátorok, informatikusok készítették és kezelik. Miroslav Tokar és a többiek. Ez a Tiszától kiszivárgott adatokból derült ki.
  5. A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, emlékszünk, 58 százalék megszavazta, és Magyar Péter be is jelentette, hogy ez a Tisza kormányprogramja.
  6. Az ukrán olajblokád kapcsán is Zelenszkij mellé állt Magyar Péter, nem véletlenül, hiszen Münchenben paktumot kötöttek, ők olajblokáddal, ezerforintos benzinnel meg háromszoros rezsivel kormányra segítik Magyar Pétert, ő meg támogatja cserébe a háborút, a háború és Ukrajna finanszírozását, a fegyverek és a katonák küldését. Nem véletlenül mondta Magyar Péter főnöke, Weber, hogy az az álma, hogy európai zászlós katonák menjenek Ukrajnába.

Menczer Tamás a bejegyzésében arra figyelmeztette Magyar Pétert, hogy a terve rossz, mert míg a szövetségét Zelenszkijjel mindenki látja, addig a magyar kormány védett árat biztosít a magyar családoknak és vállalkozásoknak.

Persze hogy ott volt az ukrán zászló a Tisza Párt rendezvényén. Gondolom, személyesen Zelenszkij küldte. Dedikálta is?

– tette fel a kérdést a politikus.

„Péter barátomnak sok szeretettel, megbonthatatlan szövetségünk örömére! Barátsággal: Volodimir.”

Szerintem rajta van, keresd csak!

– zárta a gondolatait Menczer Tamás.

 

Borítókép: Menczer Tamás a Békemeneten március 15-én (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu