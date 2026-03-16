Menczer Tamás szerint az ukrán zászlós felvonulás is azt bizonyítja, Zelenszkij irányítja Magyar Pétert

Nincs abban semmi meglepő, hogy a tiszások március 15-én is ukrán zászlóval vonultak, hiszen a Tisza Párt az Európai Parlamentben is felhúzta az ukrán mezt, Weber parancsára – írta a közösségi oldalán Menczer Tamás.

Emlékszünk, beleégett a retinánkba

– tette hozzá.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hat pontban foglalta össze a bizonyítékokat arra, hogy a Tisza Párt összeállt az ukránokkal:

Magyar Péter haverja, Daniel Freund tegnap a tiszás rendezvényen elmondta, hogy Magyar Péter minden pénzügyi és katonai segítséget megadna Ukrajnának. És azt is elmondta, hogy leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz földgázról és kőolajról. A Politico írta meg, hogy Magyar Péter kapcsolatban van Zelenszkijjel, és a Tiszát az ukránok irányítják. A Politicót nem a Tóni fizeti… Tseber Roland Ivanovics – Magyarországról kitiltott ukrán kém – szervezte Magyar Péter kijevi útját, és testvérként tekintenek egymásra. Az a Tseber, aki ukrán titkosszolgálati vezetőkkel szokott fotózkodni. A Tisza Párt telefonos applikációját ukrán fejlesztők, adminisztrátorok, informatikusok készítették és kezelik. Miroslav Tokar és a többiek. Ez a Tiszától kiszivárgott adatokból derült ki. A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, emlékszünk, 58 százalék megszavazta, és Magyar Péter be is jelentette, hogy ez a Tisza kormányprogramja. Az ukrán olajblokád kapcsán is Zelenszkij mellé állt Magyar Péter, nem véletlenül, hiszen Münchenben paktumot kötöttek, ők olajblokáddal, ezerforintos benzinnel meg háromszoros rezsivel kormányra segítik Magyar Pétert, ő meg támogatja cserébe a háborút, a háború és Ukrajna finanszírozását, a fegyverek és a katonák küldését. Nem véletlenül mondta Magyar Péter főnöke, Weber, hogy az az álma, hogy európai zászlós katonák menjenek Ukrajnába.

Menczer Tamás a bejegyzésében arra figyelmeztette Magyar Pétert, hogy a terve rossz, mert míg a szövetségét Zelenszkijjel mindenki látja, addig a magyar kormány védett árat biztosít a magyar családoknak és vállalkozásoknak.

Persze hogy ott volt az ukrán zászló a Tisza Párt rendezvényén. Gondolom, személyesen Zelenszkij küldte. Dedikálta is?

– tette fel a kérdést a politikus.