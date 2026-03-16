Szijjártó Péter: A német külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot + videó

Szijjártó Péter kijelentette, hogy tizenegy és fél éve ül a külügyminiszterek között, de ilyen nyílt, durva, szégyentelen fenyegetőzéssel még nem találkozott.

Szijjártó Péter Brüsszelből jelentkezett. Fotó: MTI

A videóban kifejtette:

A német külügyminiszter nyíltan, abszolút mindenfajta szégyenérzet nélkül fenyegette meg Magyarországot arra az esetre, hogyha nem adjuk fel a nemzeti érdekeink védelmét Ukrajnával szemben.

– Azt várta el gyakorlatilag, hogy viseljük el, hogy az ukránok elzárják az olajcsapot, viseljük el az olajblokádot, azonnal adjuk oda az összes létező pénzt Ukrajnának, azonnal fogadjuk el a szankciókat, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lesznek – tájékoztatott Szijjártó Péter.

Hogy mik ezek a következmények, szerintem arról mindenkinek lehet elképzelése, hiszen a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengelyen születtek meg a döntések az európai háborúról, és ez az a tengely, amely leginkább dolgozik azért, hogy Magyarországon a Tisza Párt nyerje meg a választást

– hangsúlyozta. Majd hozzátette: – Ez az, amit nem fogunk hagyni. A videóban elmondta, hogy most írja alá a megállapodást a szlovákokkal arról, hogy építenek egy új benzinvezetéket a két ország között. Hozzátette azt is, hogy hamarosan sajtótájékoztatót tart.