Szijjártó Péter: A német külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot + videó

Szijjártó Péter a legújabb videójában Brüsszelből jelentkezett be, ahol éppen a külügyminiszteri tanácsülés zajlik. Szijjártó Péter arról tájékoztatott, hogy épp rövid szünet van, mert véget ért az első napirendi pont Ukrajnáról. Hozzátette: nagyon durva volt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 13:11
Szijjártó Péter kijelentette, hogy tizenegy és fél éve ül a külügyminiszterek között, de ilyen nyílt, durva, szégyentelen fenyegetőzéssel még nem találkozott.

A videóban kifejtette:

A német külügyminiszter nyíltan, abszolút mindenfajta szégyenérzet nélkül fenyegette meg Magyarországot arra az esetre, hogyha nem adjuk fel a nemzeti érdekeink védelmét Ukrajnával szemben.

– Azt várta el gyakorlatilag, hogy viseljük el, hogy az ukránok elzárják az olajcsapot, viseljük el az olajblokádot, azonnal adjuk oda az összes létező pénzt Ukrajnának, azonnal fogadjuk el a szankciókat, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lesznek – tájékoztatott Szijjártó Péter.

Hogy mik ezek a következmények, szerintem arról mindenkinek lehet elképzelése, hiszen a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengelyen születtek meg a döntések az európai háborúról, és ez az a tengely, amely leginkább dolgozik azért, hogy Magyarországon a Tisza Párt nyerje meg a választást

– hangsúlyozta. Majd hozzátette: – Ez az, amit nem fogunk hagyni. A videóban elmondta, hogy most írja alá a megállapodást a szlovákokkal arról, hogy építenek egy új benzinvezetéket a két ország között. Hozzátette azt is, hogy hamarosan sajtótájékoztatót tart.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a március 15. alkalmából tartott ünnepségen Mezőkövesden 2026. március 13-án (Fotó: MTI/Vajda János)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
