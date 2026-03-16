Szijjártó Péter: Magyarországon is Zelenszkij akar kormányt alakítani

Inkább a drágább olajat veszik az európaiak, csak hogy ideológiailag megfeleljenek valamifajta, ki tudja milyen elvárásoknak. Mi azt gondoljuk európai szempontból, az egyetlen ésszerű megoldás az, amit az amerikaiak csinálnak. Hogyha nem oldjuk föl itt Európában az orosz olajjal szembeni szankciókat, akkor az fog következni, hogy Európa az eurázsiai térség két legfontosabb olajforrásától egyidejűleg lesz elzárva az arab olajtól meg az orosz olajtól. És ha egyszerre vagyunk elzárva az orosz olajtól meg az arab olajtól, akkor az az európai gazdaság számára egy brutális mélyütést jelent. Mert az olajhiány, az olajáremelkedés az gyakorlatilag minden területen áremelkedéseket fog jelenteni. Ettől kell megkímélni magunkat, magyarokat. Ezért vezettük be a védett árat – hangsúlyozta.

Az ukránok nem tárgyalnak

A mai napra a szlovák energiaminiszter kollégával szerettünk volna egy háromoldalú találkozót tartani. És javasoltuk, hogy a szlovákokkal közösen egy háromoldalú találkozót tartsunk. Az ukrán energiaminiszter ezt lemondta, visszautasította és nem hajlandó velünk találkozni. Hogy ennek mi az oka, ezt nem közölték. Három és fél napig ott volt a magyar delegáció, Kijevben nem fogadták őket.

Szijjártó Péter szerint a Barátság kőolajvezeték szállításra alkalmas. Ma lesz egy négyoldalú megbeszélés is, magyar, szlovák, horvát energiaminiszterek, én képviselem a magyar kormányt és az Európai Bizottság energiaügyi biztosa között – tette hozzá. Na most ezen a tanácskozáson arról próbálnak minket meggyőzni, hogy a horvátok minket el tudnak látni. Most túl azon, hogy ez nem igaz, mert a magyar és a szlovák energiaolajellátáshoz évi nagyjából 14-15 millió tonna olaj kell. Az Adria vezetéken a valaha volt legmagasabb szállított mennyiség egy év alatt az 2,2 millió tonna volt. 2,2. Egy hetede annak, amire Magyarországnak meg Szlovákiának szüksége van.

A horvátok nem vállalták azt a fajta tesztelést, amit a Mol kért, ami kellő meggyőző erővel tudná bemutatni, hogy valójában mekkora ennek a vezetéknek a kapacitása. Nem vállalták a folyamatos tesztelést, nem vállalták a kikötőtől a felhasználóig történő tesztelést nyilvánvalóan, mert akkor kiderülne, hogy ez a vezeték nem alkalmas arra, hogy Magyarországot és Szlovákiát teljes egészében ellássa.

Mi magyarok nem akarjuk, hogy csak egy vezetéken lássanak el minket. Mi nem akarjuk, hogy Magyarországot csak a horvát vezetéken lássák el olajjal, mert Magyarországnak az a jó, ha legalább két vezetéken látják el.

A Barátság vezetéken Oroszországból és az Adria vezetéken Horvátországból. Az egy vezeték nem jelent biztonságot, mert ha csak egy vezeték van, akkor monopolhelyzetbe hoznak velünk szembe valakit, és minket kiszolgáltatnak. Mi nem akarjuk, hogy minket a horvátoknak kiszolgáltassanak itt Brüsszelben. Ezért mi mindenfajta kapacitásviteltől függetlenül mondjuk azt, hogy mi nem vagyunk hajlandók belemenni egy olyan pozícióba, hogy minket egy vezetéken lássanak el, és akkor aki azt az egy vezetéket üzemelteti, az aztán szégyentelenül emelhet árat. Mert hogyha monopolhelyzetben van, akkor nincs piaci ár.

Összességében pedig nyilvánvalóan jóval drágább a tengerről ellátni magunkat, mint egy szárazföldi vezetéken, tehát ezért sem vagyunk hajlandók engedni semmilyen nyomásnak, ami abba az irányba visz, hogy minket a horvátok kizárólagosan lássanak el.

Háború Iránban

A külügyminiszter kijelentette: Irán egy háborús gócpont. Irán és az ottani politika az egyik legfőbb oka annak, hogy dacára a sok-sok kísérletnek az elmúlt években, évtizedben gyakorlatilag nem volt lehetőség arra, hogy a Közel-Keleten igazán megnyugtató helyzet és béke jöjjön létre. Sokáig, nagyon sokáig zajlottak diplomáciai egyeztetések. Sajnos ezek nem vezettek eredményre.

Azt reméljük természetesen, hogy ez a háború minél előbb véget ér, mert minél előbb ér véget a háború, annál előbb javul a globális biztonsági helyzet, és annál előbb állnak vissza remélhetőleg az olajszállítások a normális kerékvágásban. De itt nem az történt, hogy egy békés helyzetet váltott fel a háború, hanem egy háborús gócpont felszámolását diplomáciai eszközökkel sajnos nem sikerült elérni.

– mondta. Hozzátette: Donald Trump jelenti az egyetlen reményt számos háborús helyzet megoldására a világon, például Ukrajna esetében is.

