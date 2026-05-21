Egyre több a konfliktusgóc a világban

A nap nemzetközi eseményeit az orosz–kínai közeledés, az ukrajnai háború újabb eszkalációja, valamint az iráni militarizáció erősödése határozta meg. Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping Pekingben a többpólusú világrend mellett álltak ki, miközben Ukrajna újabb támadásokat hajtott végre orosz célpontok ellen, Iránban pedig civilek számára tartottak nyilvános fegyverhasználati bemutatókat.

2026. 05. 21. 23:59
Eközben tovább eszkalálódott az orosz–ukrán háború is. Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat különleges egysége csapást mért az orosz FSZB egyik bázisára, valamint megsemmisített egy Pancir–SZ1 légvédelmi rendszert a megszállt területeken.

 Kijev szerint a műveletben mintegy száz orosz katona halt meg vagy sebesült meg. Emellett ukrán dróntámadás érte a Rosznyeft szizranyi olajfinomítóját is, ahol két ember életét vesztette. A CNN arról is beszámolt, hogy egy ukrán támadás során legalább 65 orosz drónpilóta-kadét és egy oktató halt meg egy kiképzőtáborban a megszállt Donyeck megyében.

Oroszország közben nagyszabású nukleáris hadgyakorlatba kezdett. 

Az orosz védelmi minisztérium szerint több mint 64 ezer katona, stratégiai rakétaerők, haditengerészeti egységek és a légierő is részt vesz a műveletekben. A gyakorlat során rakétaindításokat, nukleáris fegyverek alkalmazásával kapcsolatos manővereket és stratégiai rendszerek telepítését gyakorolják.

 A nap folyamán egyre aggasztóbb hírek érkeznek Iránból is. Teheránban nyilvános fegyverhasználati bemutatókat tartanak civilek számára, miközben tömeges esküvőket szerveznek olyan pároknak, akik vállalják, hogy szükség esetén életüket áldozzák fel az Egyesült Államok és Izrael elleni konfliktusban.

 Az iráni vezetés már vallási küldetésként beszél az Izraellel és Washingtonnal szembeni szembenállásról, a Forradalmi Gárda pedig egyre fiatalabbakat von be a rendszer támogatásába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
