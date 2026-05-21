Egyre több a konfliktusgóc a világban

Eközben tovább eszkalálódott az orosz–ukrán háború is. Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat különleges egysége csapást mért az orosz FSZB egyik bázisára, valamint megsemmisített egy Pancir–SZ1 légvédelmi rendszert a megszállt területeken.

Kijev szerint a műveletben mintegy száz orosz katona halt meg vagy sebesült meg. Emellett ukrán dróntámadás érte a Rosznyeft szizranyi olajfinomítóját is, ahol két ember életét vesztette. A CNN arról is beszámolt, hogy egy ukrán támadás során legalább 65 orosz drónpilóta-kadét és egy oktató halt meg egy kiképzőtáborban a megszállt Donyeck megyében.