közleményLex OrbánPatrióták Európáért

„Lex Orbán”: a Patrióták Európáért is nekiment a Tisza alkotmánymódosításának

Élesen bírálta a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció a Tisza Párt alkotmánymódosítási javaslatát, amely visszamenőlegesen korlátozná a miniszterelnöki ciklusok számát. A közlemény szerint a már „Lex Orbánként” emlegetett kezdeményezés sérti a jogállamiság és a demokratikus verseny alapelveit, mivel egy konkrét politikus közéletből való kiszorítását célozza.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 22:43
A Patrióták Európáért pártcsalád képviselői Forrás: AFP
A közlemény kiemeli: a közvélemény által már „Lex Orbánként” emlegetett szabályozás veszélyes precedenst teremtene Európában. 

A Patrióták Európáért szerint demokratikus rendszerben elfogadhatatlan, hogy a törvényhozás célja egy konkrét politikai szereplő eltávolítása legyen a közéletből, különösen visszamenőleges hatállyal.

A frakció úgy látja, hogy a Tisza Párt kezdeményezése illeszkedik abba a szélesebb európai politikai trendbe, amely a patrióta és szuverenista politikai erők kiszorítására törekszik. A közlemény szerint Európa-szerte egyre gyakrabban próbálnak adminisztratív és jogi eszközöket alkalmazni a nemzeti-konzervatív politikai mozgalmakkal szemben.

A Patrióták Európáért hangsúlyozta: a demokrácia lényege a szabad politikai verseny, nem pedig a politikai ellenfelek intézményes kizárása vagy elhallgattatása. A frakció felszólította az Európai Néppártot és azokat a politikai erőket is, amelyek korábban a magyar jogállamiság miatt bírálták Budapestet, hogy egyértelműen határolódjanak el a Tisza Párt visszamenőleges hatályú javaslatától.

Borítókép: A Patrióták Európáért pártcsalád képviselői (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
