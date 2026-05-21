„Lex Orbán”: a Patrióták Európáért is nekiment a Tisza alkotmánymódosításának

A közlemény kiemeli: a közvélemény által már „Lex Orbánként” emlegetett szabályozás veszélyes precedenst teremtene Európában.

A Patrióták Európáért szerint demokratikus rendszerben elfogadhatatlan, hogy a törvényhozás célja egy konkrét politikai szereplő eltávolítása legyen a közéletből, különösen visszamenőleges hatállyal.

A frakció úgy látja, hogy a Tisza Párt kezdeményezése illeszkedik abba a szélesebb európai politikai trendbe, amely a patrióta és szuverenista politikai erők kiszorítására törekszik. A közlemény szerint Európa-szerte egyre gyakrabban próbálnak adminisztratív és jogi eszközöket alkalmazni a nemzeti-konzervatív politikai mozgalmakkal szemben.