Így látja Ukrajna NATO-csatlakozását a cseh katonai vezető

Karel Rehka vezérezredes, a cseh vezérkar vezetője a prágai GLOBSEC fórum alkalmával adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy Ukrajna nem csupán olyan ország, amely biztonsági támogatást igényel, hanem aktívan hozzá is járul a biztonság fenntartásához.

Mint fogalmazott, nem állítja, hogy a folyamat egyszerű lenne, hiszen végső soron politikai megállapodásra van szükség, ugyanakkor szerinte ebbe az irányba kellene elmozdulni.

Ukrajna hosszú ideje szeretne a katonai szövetség tagjává válni, azonban ezzel kapcsolatban már a Biden-kormányzat idején is ellenállás mutatkozott Németország és az Egyesült Államok részéről. Donald Trump Fehér Házba való visszatérésével a téma gyakorlatilag háttérbe szorult.

A tábornok arra is kitért, hogy Csehországnak a korábbi NATO-célként meghatározott kétszázalékos GDP-arányos védelmi kiadás fölé kellene emelnie katonai ráfordításait.

A kérdés jelentős politikai vitát váltott ki Petr Pavel és Andrej Babis között.