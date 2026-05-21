Így látja Ukrajna NATO-csatlakozását a cseh katonai vezető

Karel Rehka, a cseh hadsereg vezérkari főnöke egy prágai biztonságpolitikai fórumon beszélt arról, hogy milyen lépést tartana logikusnak Kijev NATO-hoz való viszonyával kapcsolatban. A tábornok szerint Ukrajna nem csupán biztonsági támogatásra szoruló szereplő, hanem maga is hozzájárul Európa védelméhez.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 20:20
NATO zászló Forrás: AFP
Karel Rehka vezérezredes, a cseh vezérkar vezetője a prágai GLOBSEC fórum alkalmával adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy Ukrajna nem csupán olyan ország, amely biztonsági támogatást igényel, hanem aktívan hozzá is járul a biztonság fenntartásához.

Mint fogalmazott, nem állítja, hogy a folyamat egyszerű lenne, hiszen végső soron politikai megállapodásra van szükség, ugyanakkor szerinte ebbe az irányba kellene elmozdulni.

Ukrajna hosszú ideje szeretne a katonai szövetség tagjává válni, azonban ezzel kapcsolatban már a Biden-kormányzat idején is ellenállás mutatkozott Németország és az Egyesült Államok részéről. Donald Trump Fehér Házba való visszatérésével a téma gyakorlatilag háttérbe szorult.

A tábornok arra is kitért, hogy Csehországnak a korábbi NATO-célként meghatározott kétszázalékos GDP-arányos védelmi kiadás fölé kellene emelnie katonai ráfordításait. 

A kérdés jelentős politikai vitát váltott ki Petr Pavel és Andrej Babis között. 

Babis korábban a GDP 1,8 százalékára mérsékelte volna a védelmi költéseket, noha Prága NATO-vállalása szerint 2035-re ezt 3,5 százalékra kellene emelni.

Ugyanakkor Jaromír Zuna védelmi miniszter a hónap elején arról beszélt, hogy az ankarai NATO-csúcstalálkozót megelőzően növelni kívánják a védelmi költségvetést. Rehka hangsúlyozta: a kétszázalékos szint már nem elegendő, mert így a kormány légvédelmi és hadiipari tervei nem valósulhatnak meg. Hozzátette, hogy a védelmi stratégiák már elkészültek, a következő feladat ezek tényleges megvalósítása.

Borítókép: NATO-zászló (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
