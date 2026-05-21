Magyar Péter a különadókról is beszélt Bécsben, egy interjúban pedig azt mondta, az Európai-Unió visszatérhet az orosz gázhoz

Az osztrák kancellár beszédében elsősorban a gazdasági együttműködés erősítését, a közép-európai összefogás jelentőségét, az európai versenyképesség javítását és az illegális migráció elleni közös fellépést hangsúlyozta. Kitért arra is, hogy mintegy 1400 osztrák vállalat működik Magyarországon, amelyek hozzávetőleg 70 ezer embernek adnak munkát.
Magyar Péter ezzel szemben több alkalommal is a korábbi magyar kormány teljesítményét bírálta. A különadókról szóló kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a magyar költségvetés nehéz helyzetben van, majd azt állította, hogy elődei nem minden esetben mutatták be teljeskörűen az ország pénzügyi helyzetét.
A miniszterelnök hosszasan fejtegette a korrupció elleni fellépés szükségességét is, amelyet saját kormánya egyik legfontosabb vállalásának nevezett. Emellett az uniós források megszerzését és a gazdaság újraindítását is kiemelte.
A baráti hangvételű egyeztetésen Magyar Péter az azbesztszennyezés ügyét is szóba hozta, és azt feszegette, miként fordulhatott elő, hogy az érintett osztrák bányákból származó, azbesztet tartalmazó kőanyag hosszabb időn át kereskedelmi forgalomban maradhatott.
