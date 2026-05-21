Magyar Péter a különadókról is beszélt Bécsben, egy interjúban pedig azt mondta, az Európai-Unió visszatérhet az orosz gázhoz

A bécsi látogatás előtt a miniszterelnök és delegációja Lengyelországban járt. Magyar Péter a Rzeczpospolita című lapnak is interjút adott, amelyben az európai energiahelyzetről, az orosz gáz jövőjéről, valamint az ukrán EU-csatlakozás kérdéséről is beszélt – derül ki a Szeged.hu cikkéből.

A kormányfő többek között arról beszélt, hogy az ukrajnai háború lezárása után az egész Európai Unió visszatérhet az orosz gáz vásárlásához, mivel az olcsóbb, és ezt diktálják a versenyképességi szempontok is.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország továbbra is törekszik az energiaforrások diverzifikálására, ugyanakkor figyelembe kell venni az energiaárakat és a földrajzi adottságokat is. Kiemelte, hogy a Lengyelországon keresztül érkező cseppfolyósított földgáz jóval drágább az Oroszországból, Romániából vagy Ausztriából származó szállítmányoknál.

Magyar Péter a belpolitikai terveiről is beszélt. Megerősítette, hogy kormánya alkotmánymódosításra készül, valamint változásokat helyezett kilátásba az igazságszolgáltatás és az állami intézményrendszer vezetésében is. Az ukrán EU-csatlakozás kapcsán leszögezte: Magyarország támogatja Ukrajna területi integritását, ugyanakkor a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezését elengedhetetlen feltételnek nevezte a csatlakozási tárgyalások támogatásához.

Borítókép: Magyar Péter és Christian Stocker (Fotó: AFP)