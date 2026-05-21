Magyar Péter a különadókról is beszélt Bécsben, egy interjúban pedig azt mondta, az Európai-Unió visszatérhet az orosz gázhoz

Magyar Péter bécsi látogatásán nemcsak az osztrák–magyar kapcsolatok kerültek terítékre: miközben Christian Stocker a gazdasági együttműködésről, az európai versenyképességről és az illegális migráció elleni közös fellépésről beszélt, a magyar kormányfő többször is a hazai politikai vitákat idézte fel. Magyar Péter bírálta elődeit, korrupcióról és költségvetési problémákról beszélt. A lengyel sajtónak adott interjújában pedig azt mondta, hogy az orosz–ukrán háború lezárása után az Európai Unió ismét visszatérhet az orosz gáz vásárlásához.

2026. 05. 21. 19:09
Christian Stocker osztrák pénzügyminiszter és Magyar Péter magyar miniszterelnök sajtótájékoztatót tartanak Bécsben (Fotó: AFP)
Az osztrák kancellár beszédében elsősorban a gazdasági együttműködés erősítését, a közép-európai összefogás jelentőségét, az európai versenyképesség javítását és az illegális migráció elleni közös fellépést hangsúlyozta. Kitért arra is, hogy mintegy 1400 osztrák vállalat működik Magyarországon, amelyek hozzávetőleg 70 ezer embernek adnak munkát.

Magyar Péter ezzel szemben több alkalommal is a korábbi magyar kormány teljesítményét bírálta. A különadókról szóló kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a magyar költségvetés nehéz helyzetben van, majd azt állította, hogy elődei nem minden esetben mutatták be teljeskörűen az ország pénzügyi helyzetét.

A miniszterelnök hosszasan fejtegette a korrupció elleni fellépés szükségességét is, amelyet saját kormánya egyik legfontosabb vállalásának nevezett. Emellett az uniós források megszerzését és a gazdaság újraindítását is kiemelte.

A baráti hangvételű egyeztetésen Magyar Péter az azbesztszennyezés ügyét is szóba hozta, és azt feszegette, miként fordulhatott elő, hogy az érintett osztrák bányákból származó, azbesztet tartalmazó kőanyag hosszabb időn át kereskedelmi forgalomban maradhatott.

A regionális együttműködés kérdésében a miniszterelnök a visegrádi együttműködés újjáépítését sürgette, valamint felvetette, hogy a jövőben Ausztria és más közép-európai országok bevonásával szélesebb regionális együttműködés jöhetne létre. Az osztrák kancellár ugyanakkor óvatosabban fogalmazott, hangsúlyozva, hogy az ilyen kérdéseket elsőként az érintett országoknak kell megvitatniuk.

Az osztrák belpolitikai folyamatokat érintő kérdésre reagálva Magyar Péter hosszabban beszélt saját politikai tapasztalatairól és pártja támogatottságáról. Bár hangsúlyozta, hogy nem kíván más országok belügyeibe beavatkozni, válaszában arról fejtette ki véleményét, hogyan lehet szerinte visszaszorítani a szélsőséges politikai erőket és megszerezni a választók bizalmát.

A bécsi látogatás hivatalos célja ugyan a magyar–osztrák kapcsolatok erősítése volt, a sajtótájékoztatón elhangzottak alapján azonban a magyar miniszterelnök több alkalommal is a hazai politikai viták kérdéseire terelte a figyelmet.

A bécsi látogatás előtt a miniszterelnök és delegációja Lengyelországban járt. Magyar Péter a Rzeczpospolita című lapnak is interjút adott, amelyben az európai energiahelyzetről, az orosz gáz jövőjéről, valamint az ukrán EU-csatlakozás kérdéséről is beszélt – derül ki a Szeged.hu cikkéből.

A kormányfő többek között arról beszélt, hogy az ukrajnai háború lezárása után az egész Európai Unió visszatérhet az orosz gáz vásárlásához, mivel az olcsóbb, és ezt diktálják a versenyképességi szempontok is. 

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország továbbra is törekszik az energiaforrások diverzifikálására, ugyanakkor figyelembe kell venni az energiaárakat és a földrajzi adottságokat is. Kiemelte, hogy a Lengyelországon keresztül érkező cseppfolyósított földgáz jóval drágább az Oroszországból, Romániából vagy Ausztriából származó szállítmányoknál.

Magyar Péter a belpolitikai terveiről is beszélt. Megerősítette, hogy kormánya alkotmánymódosításra készül, valamint változásokat helyezett kilátásba az igazságszolgáltatás és az állami intézményrendszer vezetésében is. Az ukrán EU-csatlakozás kapcsán leszögezte: Magyarország támogatja Ukrajna területi integritását, ugyanakkor a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezését elengedhetetlen feltételnek nevezte a csatlakozási tárgyalások támogatásához.

Borítókép: Magyar Péter és Christian Stocker (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
