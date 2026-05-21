Merz terve Ukrajnára is kiterjesztené a segítségnyújtási záradékot – ez már a háború előszobája?

A Reuters birtokába került dokumentum alapján a tagállamoknak kötelezettséget kellene vállalniuk arra, hogy Ukrajnára is alkalmazzák az EU kölcsönös segítségnyújtási záradékát. Arra is rákérdeztünk, hogy ennek milyen jogi vagy politikai következményei lehetnek, és jelentene-e ez bármilyen konkrét kötelezettségvállalást a tagállamok részéről. Bauer Bence kifejtette, hogy a záradék azt jelentené: Ukrajnát ugyanazok a biztonsági garanciák illetnék meg, mint a többi tagállamot, amennyiben ezt valóban megszavazzák, és megvan hozzá a többség. Úgy fogalmazott:

ilyen esetben Ukrajnát úgy kezelnék, mintha teljes jogú tag lenne, noha nem az.

Hozzátette, hogy ez jogi novumnak számítana, mivel ilyenre korábban még nem volt példa. A szakértő elmagyarázta, hogy a kölcsönös kötelezettségvállalási klauzula, amely az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkének 7. bekezdésében szerepel, azt jelenti, hogy az uniós országok kisegítik egymást krízisek és más problémás helyzetek esetén. Hozzátette: az ukrajnai háború ezt a klauzulát teljes mértékben átírná, és egy új dimenzióba helyezné. Megítélése szerint ugyanakkor ez nem reális forgatókönyv.