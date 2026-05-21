A pénztáros észrevette ezt, utánaszólt, a férfi azonban továbbment. Egy másik bolti alkalmazott a nyomába eredt, és felszólította, hogy adja vissza, amit elvitt. A tolvaj ekkor agresszívvá vált, és mellkason vágta az eladót, aki az út menti árokba esett. Az eladó könnyebben sérült meg, azonnal értesítették a rendőrséget.
Két doboz sör miatt végezte az árokban egy bolti eladó Pest vármegyében
A gödöllői egyenruhások rövid időn belül elfogták a 40 éves Ny. Györgyöt, majd rablás miatt eljárást indítottak vele szemben. Kihallgatására őrizetbe vétele mellett került sor, kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Az esetről videó is készült, ezt ide kattintva nézheti meg.
