Leitatta a kiskorú lányt, hogy aztán megerőszakolja a kaposvári férfi, és meg akarta csinálni még egyszer

Minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség azzal a fiúval szemben, aki egy védekezésre képtelen lánnyal szexuális cselekményt végzett.

2026. 05. 21. 17:07
Ezen felindulva a vádlott elhatározta, hogy szexuális kapcsolatot fog létesíteni a kiszolgáltatott állapotú sértettel, akit tovább kínálgatott alkohollal. A fiatalkorú egy nyilvános illemhely közelében behúzta a lányt az egyik fülkébe, majd az érdemi ellenállást kifejteni nem tudó sértettel szexuális cselekményt végzett.

A fiú aznap este még egyszer meg akarta erőszakolni a lányt, ezért egy park nyilvános mosdójába is beterelte, viszont a gondnok távozásra szólította fel, ezért a sértettet magára hagyta, és barátjával elment a helyszínről.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a más ügyben jogerős javítóintézeti nevelését töltő vádlottal szemben fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
