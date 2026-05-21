Ezen felindulva a vádlott elhatározta, hogy szexuális kapcsolatot fog létesíteni a kiszolgáltatott állapotú sértettel, akit tovább kínálgatott alkohollal. A fiatalkorú egy nyilvános illemhely közelében behúzta a lányt az egyik fülkébe, majd az érdemi ellenállást kifejteni nem tudó sértettel szexuális cselekményt végzett.
Leitatta a kiskorú lányt, hogy aztán megerőszakolja a kaposvári férfi, és meg akarta csinálni még egyszer
Minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség azzal a fiúval szemben, aki egy védekezésre képtelen lánnyal szexuális cselekményt végzett.
A fiú aznap este még egyszer meg akarta erőszakolni a lányt, ezért egy park nyilvános mosdójába is beterelte, viszont a gondnok távozásra szólította fel, ezért a sértettet magára hagyta, és barátjával elment a helyszínről.
Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a más ügyben jogerős javítóintézeti nevelését töltő vádlottal szemben fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott.
Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget.
A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.
