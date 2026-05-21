A vád lényege szerint az ittas nő tavaly április 2-án a délutáni órákban bement egy soproni patikába, ahol nyugtatót akart kiváltani, de közölték vele, hogy az általa bediktált taj-számon nincs nyugtató felírva. Ezen feldühödve a vádlott kifelé menet ököllel beleütött a patika üvegajtajába, mely ennek következtében pókhálósan betörött.
Nem adták ki a nyugtatóját a gyógyszertárban, ököllel ütötte az ajtót a soproni nő + videó
Pókhálósra tört az üveg.
A vádlott magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen – részletezi az ügyészség.
Az ügyészség garázdaság, valamint rongálás vétségével vádolta meg a nőt, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság pénzbüntetésre ítélje, továbbá a több százezer forintos kár megfizetésére kötelezze.
A bűncselekmény elkövetését a gyógyszertár beltéri kamerája rögzítette, ezt ide kattintva nézheti meg.
