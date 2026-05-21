Törvénytelenül vizsgálódna a kormány az MTVA-nál

Támadás a közmédia ellen

Már a hétfői kormányülés után tartott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy döntöttek a közmédia teljes átvilágításáról. Szondi Vanda kormányszóvivő tudatta, hogy a kormány átvilágítja az MTVA szerződéseit és szerkesztőségi gyakorlatát. Tarr Zoltán a múlt héten a parlamentben tartott miniszteri meghallgatásán már azt is pedzegette, hogy átalakítják a közmédiát. Mint ismert, Magyar Péter a választási kampányban is többször beszélt arról, hogy alapvetően alakítanák át a magyar közmédia működését. Például azt ígérte, hogy azonnal felfüggesztenék a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) hírszolgáltatását, amelyet a párt a Fidesz-propagandagépezet központjának tartott.

Bár a közmédiát mégsem zárták be az új kormány hivatalba lépése óta, a Tisza Pártnak kedvező irányvonal már így is kézzelfogható az állami sajtóban. Emlékezetes, hogy a miniszterek kinevezésekor a Sándor-palotában készült egy fénykép, amelyen Sulyok Tamás köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Bóna Szabolcs agrárminiszter együtt szerepelt.

De az MTI által kiadott változaton az államfő már nem szerepelt, ugyanis levágták a fényképről. Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter azzal a kéréssel fordult az államfőhöz, hogy ne készítsen közös képet a kabinet tagjaival.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)