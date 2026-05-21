Rendkívüli

Törvénytelenül vizsgálódna a kormány az MTVA-nál

mtvakormánynmhhországgyűlésMagyar Péter

Törvénytelenül vizsgálódna a kormány az MTVA-nál

Egy kormányhatározat alapján vizsgálná a közmédia működését a Tisza, azonban a hatályos médiatörvény szerint ebben nincs a kabinetnek hatásköre. Ugyanis az MTVA pénzügyi és szervezeti kontrollja alapvetően a Médiatanácshoz és részben az Országgyűléshez tartozik. Lapunk kereste az ügyben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH) ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem érkezett hozzájuk megkeresés az MTVA felülvizsgálatával kapcsolatban.

Máté Patrik
2026. 05. 21. 13:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Támadás a közmédia ellen

Már a hétfői kormányülés után tartott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy döntöttek a közmédia teljes átvilágításáról. Szondi Vanda kormányszóvivő tudatta, hogy a kormány átvilágítja az MTVA szerződéseit és szerkesztőségi gyakorlatát. Tarr Zoltán a múlt héten a parlamentben tartott miniszteri meghallgatásán már azt is pedzegette, hogy átalakítják a közmédiát. Mint ismert, Magyar Péter a választási kampányban is többször beszélt arról, hogy alapvetően alakítanák át a magyar közmédia működését. Például azt ígérte, hogy azonnal felfüggesztenék a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) hírszolgáltatását, amelyet a párt a Fidesz-propagandagépezet központjának tartott.

Bár a közmédiát mégsem zárták be az új kormány hivatalba lépése óta, a Tisza Pártnak kedvező irányvonal már így is kézzelfogható az állami sajtóban. Emlékezetes, hogy a miniszterek kinevezésekor a Sándor-palotában készült egy fénykép, amelyen Sulyok Tamás köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Bóna Szabolcs agrárminiszter együtt szerepelt. 

De az MTI által kiadott változaton az államfő már nem szerepelt, ugyanis levágták a fényképről. Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter azzal a kéréssel fordult az államfőhöz, hogy ne készítsen közös képet a kabinet tagjaival.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Még egyszer a „rendszerváltásról”

Bayer Zsolt avatarja

A rendszerváltás, mint szólam, elsősorban a hajdani valódi rendszerváltókat gyalázza és teszi idézőjelbe az egész életüket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu