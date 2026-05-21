Révész a döntés lényegét így foglalta össze: „A folytonosság biztosítását szem előtt tartva, ettől kockázatmentesebben nem tudtuk volna megoldani ezt a kérdést.” Hozzátette, az új keretet közösen alakítják ki, támaszkodva a meglévő játékosokra, az érkezőkre és az NB III-as csapatból felkerülőkre. Supka feladata lesz ezeknek a folyamatoknak a koordinálása is.
Révész Attila biztosra ment: házon belül találta meg az utódját
Supka Attila lett a Kisvárda új vezetőedzője. Révész Attila előre jelezte, hogy nem vállalja tovább a munkát a kispadon, utódját pedig házon belül találta meg a klub.
