Nagy a baj Liverpoolban, ezen Szoboszlai és Slot sem segíthet?

A Vörösök királya 33 évesen sem rest, úgy tudni róla, hogy elsőként érkezik meg a konditerembe, és utolsóként távozik onnan. Ha ő elmegy, lesz aki elöl jár?

– Beszélgettem a stáb tagjaival és a vezetőkkel – árulta el Szalah a Sky Sportsnak. – Amikor én már nem leszek itt, szükségetek lesz valakire, aki példát mutat, és korán megérkezik a konditerembe. Ha ez nem történik meg, az nem tesz jót a klubnak, mert magasra kell tenni a mércét. Korán be kell érniük a játékosoknak, elmenniük a konditerembe és odafigyelniük magukra – nem akarom, hogy ez megváltozzon, amikor elmegyek. Azt akarom, hogy ez legyen a mérce a klubnál, mindez fontos annak érdekében, hogy trófeák kerüljenek a vitrinbe. Ez az egyik legfőbb aggodalmam – tette hozzá a klasszis, aki nemcsak a góljairól volt ismert Liverpoolban, hanem arról is, hogy szinte sosem volt sérült.

Szalah attól tart, a Liverpool fényes, diadalokkal teli időszakának vége. Mint arra fent rámutattunk, a nyári távozókkal előfordulhat, hogy alig egy évvel a Premier League megnyerése után a bajnokok közül mindössze nyolcan maradnak a csapatnál.

Elképesztő változás lenne ez ilyen rövid időtartam alatt, és jogos a kérdés, hogy maradnak-e olyanok, akik átadják a „győztes mentalitást” a temérdek újoncnak. Klopp ezt maga is megtette, belenevelte a játékosokba, Slot viszont eltérő jellem, és nem biztos, hogy képes ilyen légkört kialakítani. Erős vezetőedző és vezéregyéniségek nélkül hiába érkeznek a tehetségek, velük együtt is a lélektelen futball folytatódhat a Premier League-ben, amely idén éppen hogy Bajnokok Ligája-indulást érhet.