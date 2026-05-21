Nagy a baj Liverpoolban, ezen Szoboszlai és Slot sem segíthet?

Óriási változásokat hozott 2025 nyara Liverpoolban, a friss bajnokcsapat teljesen megújult, jöttek-mentek a játékosok. Ehhez képest idén Arne Slot vezetőedző szerint csendesebb átigazolási időszakra lehetett számítani a klubnál, ám egyre csak gyűlnek a távozók, így a Liverpoolnak lépnie kell. Ráadásul olyan vélemények is felmerültek, hogy Szoboszlai Dominikék vezérek nélkül maradnak azok után, hogy Mohamed Szalah és Andy Robertson is továbbáll.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 10:38
Egyszerre távozik a Liverpool két legendája, Mohamed Szalah és Andy Robertson
A Vörösök királya 33 évesen sem rest, úgy tudni róla, hogy elsőként érkezik meg a konditerembe, és utolsóként távozik onnan. Ha ő elmegy, lesz aki elöl jár?

– Beszélgettem a stáb tagjaival és a vezetőkkel – árulta el Szalah a Sky Sportsnak. – Amikor én már nem leszek itt, szükségetek lesz valakire, aki példát mutat, és korán megérkezik a konditerembe. Ha ez nem történik meg, az nem tesz jót a klubnak, mert magasra kell tenni a mércét. Korán be kell érniük a játékosoknak, elmenniük a konditerembe és odafigyelniük magukra – nem akarom, hogy ez megváltozzon, amikor elmegyek. Azt akarom, hogy ez legyen a mérce a klubnál, mindez fontos annak érdekében, hogy trófeák kerüljenek a vitrinbe. Ez az egyik legfőbb aggodalmam – tette hozzá a klasszis, aki nemcsak a góljairól volt ismert Liverpoolban, hanem arról is, hogy szinte sosem volt sérült.

Szalah attól tart, a Liverpool fényes, diadalokkal teli időszakának vége. Mint arra fent rámutattunk, a nyári távozókkal előfordulhat, hogy alig egy évvel a Premier League megnyerése után a bajnokok közül mindössze nyolcan maradnak a csapatnál.

Elképesztő változás lenne ez ilyen rövid időtartam alatt, és jogos a kérdés, hogy maradnak-e olyanok, akik átadják a „győztes mentalitást” a temérdek újoncnak. Klopp ezt maga is megtette, belenevelte a játékosokba, Slot viszont eltérő jellem, és nem biztos, hogy képes ilyen légkört kialakítani. Erős vezetőedző és vezéregyéniségek nélkül hiába érkeznek a tehetségek, velük együtt is a lélektelen futball folytatódhat a Premier League-ben, amely idén éppen hogy Bajnokok Ligája-indulást érhet.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
