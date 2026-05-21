Harvey ElliottLiverpoolUnai EmeryUEFA Európa-LigaAston Villa 

Az Európa-liga-győztes edző a döntőben is megalázta a Liverpool játékosát, csattanós választ kapott

Az Aston Villa 3-0-ra legyőzte a Freiburgot az Európa-liga isztambuli döntőjében, ezzel Unai Emery már ötödször nyerte meg a sorozatot, de először a birminghami csapattal. Emery a fináléban sem cserélte be a Liverpooltól kölcsönben érkező Harvey Elliottot, még úgy sem, hogy a 60. percre gyakorlatilag a mérkőzés is eldőlt. Elliott a lefújás után a közösségi médiában posztolt, ahol nem hagyta szól nélkül, hogy mennyire borzalmas idénye van, amely részben Unai Emery döntése miatt van.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 6:57
Unai Emery a magasban: az Aston Villa nyerte idén az Európa-liga döntőjét a Freiburg ellen Isztambulban
Unai Emery a magasban: az Aston Villa nyerte idén az Európa-liga döntőjét a Freiburg ellen Isztambulban Fotó: ARIFE KARAKUM Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Harvey Elliott a közösségi médiában üzent

A játékos is posztolt a szerdia kupadöntő után, ahol a trófeával pózolt. Azonban a leírást érdemes megnézni: „Már a szerződésem aláírása pillanatában meg volt írva a sorsom! A rohadt Villa hatalmas szerepet játszott ebben. Viccet félretéve, Villa-szurkolók, nagyon köszönöm mindazt, amit tettetek! Élvezzétek ezt az estét!” – szól Elliott szarkasztikus posztja, amit reggelig már közel 160 ezren kedveltek, a kommentek között pedig több Aston Villa-játékos is a támogatásukról biztosította.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekhorvátország

Ezért is támogatom a revíziót

Pozsonyi Ádám avatarja

Jó volt a koncert. Az irigységem is elmúlt. Az álomból fölébredtem. De hát ismerjük be, egy kicsit elálmodozni jó. Ennyi szabadság az embernek még ebben pici és törpe korban is kijár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu