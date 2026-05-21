Az Európa-liga-győztes edző a döntőben is megalázta a Liverpool játékosát, csattanós választ kapott

Harvey Elliott a közösségi médiában üzent

A játékos is posztolt a szerdia kupadöntő után, ahol a trófeával pózolt. Azonban a leírást érdemes megnézni: „Már a szerződésem aláírása pillanatában meg volt írva a sorsom! A rohadt Villa hatalmas szerepet játszott ebben. Viccet félretéve, Villa-szurkolók, nagyon köszönöm mindazt, amit tettetek! Élvezzétek ezt az estét!” – szól Elliott szarkasztikus posztja, amit reggelig már közel 160 ezren kedveltek, a kommentek között pedig több Aston Villa-játékos is a támogatásukról biztosította.