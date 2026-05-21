Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV-csoport a pünkösdi hosszú hétvégére

Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl, további erősítőkocsikkal készülnek a távolsági vonatok esetében is, valamint a karbantartásokat is úgy ütemezték, hogy a lehető legtöbb jármű álljon rendelkezésre a hosszú hétvégén.

Összességében az előszezoni hétvégékhez képest már péntektől és a pünkösdi időszak egésze alatt többlet ülőhelykapacitást fogunk biztosítani a vasúti járatainkon, amelyek közlekedését az Országos Haváriaközpont által koordinált, az ország több pontján állomásozó, így szükség esetén gyorsan bevethető MÁVbuszok is biztosítják majd

– hangsúlyozzák.

A főbb budapesti pályaudvarokon, Siófokon és Balatonfüreden, valamint a Tópart, Balaton InterCity és a Tisza-tó sebesvonaton diákmunkások, utasmenedzserek segítik a kerékpárosok utazását, a kerékpárok elhelyezését és az utastájékoztatást.

Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket – legegyszerűbben a MÁVPlusz applikációban, ahol 15 százalékos okoskedvezményt biztosítanak minden belföldi vonat- és buszjegyre, kerékpárjegyre valamint helyjegyre.

Az elővételi információk birtokában a MÁV-csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz

– emelik ki a közleményben.