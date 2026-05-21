Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV-csoport a pünkösdi hosszú hétvégére

A nyáriasnak ígérkező időjárás miatt több utasra számít a Máv-csoport a hosszú hétvégén, ezért minden hadra fogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, Facebook2026. 05. 21. 6:35
Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl, további erősítőkocsikkal készülnek a távolsági vonatok esetében is, valamint a karbantartásokat is úgy ütemezték, hogy a lehető legtöbb jármű álljon rendelkezésre a hosszú hétvégén.

Összességében az előszezoni hétvégékhez képest már péntektől és a pünkösdi időszak egésze alatt többlet ülőhelykapacitást fogunk biztosítani a vasúti járatainkon, amelyek közlekedését az Országos Haváriaközpont által koordinált, az ország több pontján állomásozó, így szükség esetén gyorsan bevethető MÁVbuszok is biztosítják majd

 – hangsúlyozzák.

A főbb budapesti pályaudvarokon, Siófokon és Balatonfüreden, valamint a Tópart, Balaton InterCity és a Tisza-tó sebesvonaton diákmunkások, utasmenedzserek segítik a kerékpárosok utazását, a kerékpárok elhelyezését és az utastájékoztatást.

Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket – legegyszerűbben a MÁVPlusz applikációban, ahol 15 százalékos okoskedvezményt biztosítanak minden belföldi vonat- és buszjegyre, kerékpárjegyre valamint helyjegyre.

Az elővételi információk birtokában a MÁV-csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz

 – emelik ki a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
