A politika digitális nyakörve: így vezetik pórázon a választókat

Ezekből az adatokból aztán különféle szempontok szerint kategóriák állíthatók össze. Például meg lehet határozni a bizonytalan fiatal városi szavazók csoportját, vagy azokét a nyugdíjasokét, akiknek számít az infláció nagysága. Identitás alapján is kategorizálni lehet a szavazókat, de szempont lehet a mozgósíthatóság is. Például csoportba rendezhetők, akik nem fanatikusai egy politikai erőnek vagy nézetnek, de hajlandóak szavazni, vagy azok, akik nemigen szoktak voksolni, de valamilyen szempont mentén mégis aktivizálhatók.

A profil elkészülte után határozható meg, hogy az adott kampánygépezet miként is viszonyuljon az immár valamilyen csoportba besorolható érintetthez. A cél ugyanis többféle lehet. Van, akit arra kell rávenni, hogy szavazzon, a politikai ellenfél elkötelezett támogatóját viszont éppen, hogy le kell beszélni a voksolásról: őket annyira el kell bizonytalanítani, hogy otthon maradjanak. Máskor lehet az a cél, hogy az adott párt határozza meg, miről szóljanak a közéleti viták, vagy éppen az, hogy a diskurzus milyen mederben, milyen főbb csomópontok körül folyjon.

Beindul tehát a targetálás: mást és másképp üzen a modern kampány a nyugdíj előtt álló vidéki szavazónak, vagy a fővárosi huszonévesnek. Másként szól az elkötelezett szavazókhoz és másként a bizonytalanokhoz. Más hangnemet kell megütni, más problémát kell felvetni, más ellenségképet kell felrajzolni, ugyanis eltérőek azok az okok, mozzanatok, amelyek mentén a társadalom különböző csoportjai bevonhatók a politikába.

Minden hullámhosszon

Ha elkészült a profil és az, hogy milyen üzenetet szeretnének eljuttatni az illetőkhöz, indulhat a kampány. Mégpedig minden hullámhosszon. Ebben lehet tapasztaltunk. A közösségi médiában videók sokasága jelent meg a 2026-os magyar választás idején is: a TikTokot, a YouTube-ot, az Instagramot és a Facebookot rövid videók és bejegyzések sokasága árasztotta el, amelyeket nem egyszer a mesterséges intelligenciával hoztak létre.