Kilenc Liverpool-játékosnak is ez lehet a búcsúmeccse vasárnap – íme a lista!

A Premier League vasárnapi zárófordulójában a Liverpool otthon a Brentford ellen lép pályára, és Szoboszlai Dominikék az éppen még BL-indulást jelentő ötödik helyen állnak. Az biztos, hogy Mohamed Szalah és Andy Robertson az utolsó meccsét játssza a Liverpool csapatában, de a This Is Anfield szerint ez további hét játékos esetében is fennáll. S persze nagy kérdés, hogy vajon Arne Slot vezetőedző utoljára ül-e a Vörösök kispadján.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 5:58
Mohamed Szalah (jobbra) mellett többek között Federico Chiesa is elhagyhatja a Liverpool csapatát Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Andy Robertson – megerősítve

A skót elárulta, hogy a klub nem ajánlott neki szerződéshosszabbítást, ezért nincs más választása, mint a jelenlegi szerződése lejártával távozni. Meglesz a lehetőség az ünneplésére, mert vélhetően még egyszer pályára lép az Anfielden.

Ibrahima Konaté – valószínű

Konaté jövőjéről ellentmondásos hírek jelentek meg a szezonban, és néhány nappal az utolsó bajnoki mérkőzése előtt még mindig nem tudni, hogy a világbajnokság után visszatér-e a Liverpoolhoz. Konaté április közepén azt mondta az újságíróknak, hogy közel vannak a megállapodáshoz a klubbal, de azóta David Ornstein újságíró arról számolt be, hogy a helyzet nem néz ki különösebben pozitívan.

Alisson – erősen valószínű

Ha van egy játékos, akiről jó lenne előre tudni, ha távozik, hogy megadhassák neki a megérdemelt búcsút, az Alisson. Esetében a Juventus csapatával zajló tárgyalásokról szóló hírek tartják magukat, mégsem lettünk sokkal okosabbak azzal kapcsolatban, hogy a klub jóváhagyja-e a brazil eladását, miután életbe léptettek egy egyéves szerződéshosszabbítást. Combhajlítóizom-sérülése után még nem tért vissza, ezért jelen állás szerint bizonytalan a pályára lépése.

Curtis Jones – valószínű

Nehéz elhinni, hogy a klub idáig jutott a liverpooli születésű játékossal, aki közelebb áll a távozáshoz, mint a maradáshoz. Az Internazionale fontolgatja, hogy a nyáron ajánlatot tesz érte, miközben a Liverpool 35 millió fontos árcédulát tett a középpályásra, akinek el kellett fogadnia, hogy nem ő Slot első számú választása a posztján. A Liverpool az elmúlt években több helyi kötődésű játékosát elveszítette, és ha a klub megválik egy újabb saját nevelésű tehetségtől, az nagy csapás lenne. Függetlenül attól, ki mit gondol Jones csapatban betöltött szerepéről.

Joe Gomez – erősen valószínű

A jelenlegi keret legrégebb óta szolgáló játékosaként Gomez már mindent látott és megtapasztalt. Ő is olyan játékos, aki legendás búcsút érdemelne, ha vasárnap játszaná utolsó mérkőzését. Az ő jövőjét még meghatározhatja Konaté helyzete, és az is, hogy a jövőben a jobbhátvéd posztján milyen lesz a merítési lehetőség. Ez ismerős helyzet Gomez számára, akinek gyakran az átigazolási időszak utolsó napjáig kellett várnia, hogy megtudja, szükség van-e rá Liverpoolban vagy továbbállhat. Valószínűleg idén nyáron is ugyanez lesz a helyzet, a jövőre lejáró szerződése előtt.

Federico Chiesa – biztos

Azt állítani, hogy Chiesa nem volt Slot kedvence, enyhe kifejezés lenne, bár ebben a szezonban legalább több percet játszott (725), mint tavaly (466). Két liverpooli év után várhatóan visszatér Olaszországba. A szurkolók róla írt dala  biztosan felhangzik majd a meccsen.

Wataru Endo –  valószínű

A szerződése utolsó évébe lép, ami azt jelenti, ez az utolsó lehetőség a klub számára, hogy átigazolási díjat kapjon érte, még ha ez minimális is lesz. Slot ebben a szezonban még inkább mellőzte, és érthető módon szeretne olyan klubot találni a világbajnokság után, ahol több játékidőt kap. Bokasérüléssel bajlódik, így aligha játszik a Brentford ellen, de a stadionban várhatóan jelen lesz.

Alexis Mac Allister – mindenképpen lehetséges

Még nem kezdődtek meg vele a tárgyalások a 2028 utáni szerződéshosszabbításáról – ami Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik esetében megtörént. A fizikuma már nem olyan kiemelkedő a csapatban, mint korábban, és a Liverpool akár el is gondolkodhat azon, hogy még időben eladja, amíg magas az értéke – ahogy korábban Luis Díaz esetében is tette a klub. S a Liverpool a nyáron biztosan igazol majd új középpályásokat. Így elképzelhető, hogy Mac Allister vasárnap az utolsó meccsét játssza a Liverpoolban.

Arne Slot marad a Liverpool vezetőedzője?

Nagy kérdés, hogy Arne Slotnak a vasárnapi Liverpool–Brentford találkozó a búcsúmeccse lesz-e. Az angol Football365 portál brutálisan kritikus ítéletet fogalmazott meg a 47 éves menedzserről, összegyűjtve azokat az érveket, amelyek szerint az egyetlen jó döntés a menesztése lenne – szúrta ki a Metropol:

  • a nyári igazolások többsége elhasalt
  • túl sok szabadnapot kap a keret
  • Szoboszlait nem a legjobb posztján szerepelteti
  • a Liverpool akkor is unalmasan játszik, ha nyer
  • nem találta meg a közös hangot a csapat legnagyobb sztárjával, Szalahhal
  • a cseréi sokszor megkérdőjelezhetők
  • számos jobb edző elérhető a piacon
  • feláldozta a Ligakupát a semmiért
  • nemtörődöm hozzáállás a sajtótájékoztatókon
  • idegenben nincs tartás a csapatban
     

 

