Kilenc Liverpool-játékosnak is ez lehet a búcsúmeccse vasárnap – íme a lista!

Alisson – erősen valószínű

Ha van egy játékos, akiről jó lenne előre tudni, ha távozik, hogy megadhassák neki a megérdemelt búcsút, az Alisson. Esetében a Juventus csapatával zajló tárgyalásokról szóló hírek tartják magukat, mégsem lettünk sokkal okosabbak azzal kapcsolatban, hogy a klub jóváhagyja-e a brazil eladását, miután életbe léptettek egy egyéves szerződéshosszabbítást. Combhajlítóizom-sérülése után még nem tért vissza, ezért jelen állás szerint bizonytalan a pályára lépése.

Curtis Jones – valószínű

Nehéz elhinni, hogy a klub idáig jutott a liverpooli születésű játékossal, aki közelebb áll a távozáshoz, mint a maradáshoz. Az Internazionale fontolgatja, hogy a nyáron ajánlatot tesz érte, miközben a Liverpool 35 millió fontos árcédulát tett a középpályásra, akinek el kellett fogadnia, hogy nem ő Slot első számú választása a posztján. A Liverpool az elmúlt években több helyi kötődésű játékosát elveszítette, és ha a klub megválik egy újabb saját nevelésű tehetségtől, az nagy csapás lenne. Függetlenül attól, ki mit gondol Jones csapatban betöltött szerepéről.

Joe Gomez – erősen valószínű

A jelenlegi keret legrégebb óta szolgáló játékosaként Gomez már mindent látott és megtapasztalt. Ő is olyan játékos, aki legendás búcsút érdemelne, ha vasárnap játszaná utolsó mérkőzését. Az ő jövőjét még meghatározhatja Konaté helyzete, és az is, hogy a jövőben a jobbhátvéd posztján milyen lesz a merítési lehetőség. Ez ismerős helyzet Gomez számára, akinek gyakran az átigazolási időszak utolsó napjáig kellett várnia, hogy megtudja, szükség van-e rá Liverpoolban vagy továbbállhat. Valószínűleg idén nyáron is ugyanez lesz a helyzet, a jövőre lejáró szerződése előtt.

Federico Chiesa – biztos

Azt állítani, hogy Chiesa nem volt Slot kedvence, enyhe kifejezés lenne, bár ebben a szezonban legalább több percet játszott (725), mint tavaly (466). Két liverpooli év után várhatóan visszatér Olaszországba. A szurkolók róla írt dala biztosan felhangzik majd a meccsen.