A Liverpool játékosa kínosnak tartotta, amit a szurkolók csináltak vele

Federico Chiesa a pályafutása során már rengeteg mérkőzést hagyott ki sérülés miatt, és amikor 2024 nyarán Liverpoolba igazolt , akkor sem volt játékra kész, szeptember közepéig egyáltalán nem lépett pályára. Utána sem sikerült kivívnia Arne Slot bizalmát, aki volt, hogy csak egy percet adott neki, de az idény végére is összesen csak 104 játékperc jött neki össze a Premier League-ben.

Federico Chiesa kevés játéklehetőséget kap Arne Slottól, a Liverpool menedzserétől. Fotó: AFP

Chiesa már most többet játszott, mint az előző idényben

Nem meglepő, hogy az olaszok Európa-bajnoka a távozást fontolgatta: ki akarná a padot koptatni 28 évesen? Liverpoolból immár angol bajnokként is távozhatott volna, de végül a helyén maradt. Ennek úgy-ahogy meglett a jutalma, hiszen az ősszel már most többet játszott a PL-ben (110 percet), mint tavaly az egész idény során. Azt viszont mindenképpen jutalomként foghatja fel, hogy hallgathatja a szurkolók énekét, hiszen dalt is írtak Chiesa tiszteletére Dean Martin Sway című számának dallamára. Még ha ez olasz játékost ez eleinte furcsán érintette.

– Eleinte kicsit kínos volt, olyannak énekeltek, aki éppen nem játszott! De nagyon értékeltem. Aztán amikor elkezdtem játszani, és az elmúlt hónapokban, amikor jöttek a gólok, örültem, mert végül értelmet nyert a dal. Akkor már tényleg olyasvalakinek énekeltek, aki valóban játszik. De a támogatás egyszerűen elképesztő volt. Nagyon boldog vagyok, és megtisztelő, hogy egy ilyen fantasztikus szurkolótáborért játszhatok. Minden focista ilyen kapcsolatra vágyik a szurkolókkal. Tavaly nem játszottam sokat, szóval a szurkolók támogatása jó okot adott arra, hogy még többet dolgozzak. Ezt nap mint nap megteszem, de a szurkolók támogatása segít, hogy még inkább próbálkozz. Azt hiszem, azért kedvelnek, mert mindig a maximumot nyújtom, amikor játszom – állapította meg Chiesa, aki felfedte, a felesége, a csapattársai, de még ő is szokta énekelni a fülbemászó dalt.

Különleges a Premier League megnyerése, de…

Az olasz futballista elárulta,

még úgy is különlegesnek tartja, hogy az előző idényében megnyerte a Premier League-et, hogy a trófeáért folytatott küzdelemben neki alig volt szerepe. A legkülönlegesebb viszont nem ez a diadal a szemében, hanem az Európa-bajnokság megnyerése az olaszokkal 2020-ból (valójában 2021-ből), de még a Juventusszal megnyert Olasz Kupa-győzelem is a PL-trófea előtt van a szemében.

Talán ha többet játszik, a Liverpoollal aratott következő diadalok is előkelőbb helyre kerülnek a rangsorban. Vasárnap délután 17.30-kor (tv: Spíler1) lehet a következő alkalom, amikor Chiesát a pályán láthatjuk: a Vörösök a Manchester City otthonába látogatnak a Premier League 11. fordulójában.