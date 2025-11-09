Történelmi meccsre készül Guardiola a Liverpool ellen, még Klopp is üzent neki

Ezredik mérkőzés, eddig 715 győzelem és tizenkettő bajnoki cím, három Bajnokok Ligája-győzelem. Pep Guardiola vasárnap délután új fejezet nyithat, mivel a Liverpool elleni összecsapás lesz az ezredik összecsapása mint vezetőedző. Az 54 éves futballforradalmár a Barcelona akadémiáján kezdett, majd a katalánok felnőttcsapatával két Bajnokok Ligáját is nyert 2008 és 2012 között, ezután a Bayern Münchennel tarolta le Németországot 2013 és 2016 között. A mostani pedig már a tizedik idénye a Manchester City kispadján, ezzel nem meglepő módon Guardiola nemcsak Angliában, hanem az öt topligában is a leghosszabb ideje egy csapatnál dolgozó szakember.

Jürgen Klopp (balra) és Pep Guardiola mindig jókedvűen találkoztak a Premier League-ben. Fotó: AFP/Paul Ellis

Pep Guardiola és Jürgen Klopp különös kapcsolata

A spanyol edző a jubileumi meccs előtt elmondta, nincs is annál szebb, hogy ezt a meccset éppen a Liverpool ellen játszhatja. Jürgen Kloppnak köszönhetően a Liverpool és a City rivalizálást Guardiola már sokszor felemlegette, hogy mennyire fantasztikus volt. Nem titok, hogy a német és a spanyol már-már baráti kapcsolatot ápolt Angliában, Klopp 2015 őszén, míg Guardiola 2016 nyarán érkezett a szigetországba.

Érkezésük után teljesen átalakították az angol futball térképét, az előző nyolc bajnoki cím e két csapat között oszlott meg – hatszor a Manchester City és kétszer a Liverpool.

A két együttes rivalizálása minden évben azon a két bajnokin csúcsosodott ki, amikor egymás ellen játszottak, sokan már az El Clásicókhoz hasonlították ezeket. Ki ne emlékezne, amikor 2019-ben és 2022-ben a City csak az utolsó fordulóban biztosította be a bajnoki címét.

Klopp Guardiola 1000. meccse előtt videón keresztül üzent a társának.

Pep, barátom, üdv az 1000-es klubban! Öröm és megtiszteltetés volt ilyen gyakran találkozni veled. Inspiráló voltál és vagy is mindannyiunk számára. Ezek voltak a legnehezebb mérkőzések számomra, mégis ezeket élveztem a leginkább.

"It was a pleasure and an honour to face you" 🤝



Jurgen Klopp pays tribute to Pep Guardiola reaching 1000 games in management 👏 pic.twitter.com/lMcDkSfSm7 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 8, 2025

Pep Guardiola 999 mérkőzésének eloszlása: Manchester City: 549

Barcelona: 247

Bayern München: 161

Barcelona B: 42

Haaland viszi a hátán a Manchester Cityt

Az előző idényben a címvédő City a győztes Liverpooltól 13 pontot kapott, csak a harmadik helyen zárt, a Bajnokok Ligájában pedig még a legjobb 16 közé sem jutott be. Nyáron Guardiolától nagy átalakítást vártak, a kapuba érkezett a PSG BL-győztese, Gianluigi Donnarumma, míg a középpályára a Milan hollandja, Tijani Reijnders, emellett a szurkolók remélték, hogy az aranylabdás Rodri a sérüléséből visszatérve újra remek formában lesz. Nos, ez egyelőre elmarad, Rodri idáig mindössze nyolc meccsen játszott a mostani idényben, október elején, a Brentford ellen újra megsérült. Noha múlt hétvégén a Bournemouth ellen már visszatért pár perc erejéig, Guardiola megerősítette, hogy a Liverpool ellen nem lesz bevethető.