Történelmi meccsre készül Guardiola a Liverpool ellen, még Klopp is üzent neki

Pep Guardiola edzői pályafutásának ezredik mérkőzése lesz a vasárnapi Manchester City–Liverpool. A különleges meccs előtt jó barátja, Jürgen Klopp üzent neki. Kettejük rivalizálása Guardiola szerint egész karrierje legszebb időszaka volt. Guardiola a Premier League 11. fordulójában sorra kerülő rangadón Erling Haalandban bízhat, míg a Liverpoolnál nagy kérdés, hogy Kerkez Milos visszakerül-e a kezdőbe.

Perlai Bálint
2025. 11. 09. 5:47
Pep Guardiolának különleges lesz a Liverpool elleni rangadó
Pep Guardiolának különleges lesz a Liverpool elleni rangadó Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
Ezredik mérkőzés, eddig 715 győzelem és tizenkettő bajnoki cím, három Bajnokok Ligája-győzelem. Pep Guardiola vasárnap délután új fejezet nyithat, mivel a Liverpool elleni összecsapás lesz az ezredik összecsapása mint vezetőedző. Az 54 éves futballforradalmár a Barcelona akadémiáján kezdett, majd a katalánok felnőttcsapatával két Bajnokok Ligáját is nyert 2008 és 2012 között, ezután a Bayern Münchennel tarolta le Németországot 2013 és 2016 között. A mostani pedig már a tizedik idénye a Manchester City kispadján, ezzel nem meglepő módon Guardiola nemcsak Angliában, hanem az öt topligában is a leghosszabb ideje egy csapatnál dolgozó szakember. 

Jürgen Klopp (balra) és Pep Guardiola mindig jókedvűen találkoztak a Premier League-ben
Jürgen Klopp (balra) és Pep Guardiola mindig jókedvűen találkoztak a Premier League-ben. Fotó: AFP/Paul Ellis

Pep Guardiola és Jürgen Klopp különös kapcsolata

A spanyol edző a jubileumi meccs előtt elmondta, nincs is annál szebb, hogy ezt a meccset éppen a Liverpool ellen játszhatja. Jürgen Kloppnak köszönhetően a Liverpool és a City rivalizálást Guardiola már sokszor felemlegette, hogy mennyire fantasztikus volt. Nem titok, hogy a német és a spanyol már-már baráti kapcsolatot ápolt Angliában, Klopp 2015 őszén, míg Guardiola 2016 nyarán érkezett a szigetországba. 

Érkezésük után teljesen átalakították az angol futball térképét, az előző nyolc bajnoki cím e két csapat között oszlott meg – hatszor a Manchester City és kétszer a Liverpool. 

A két együttes rivalizálása minden évben azon a két bajnokin csúcsosodott ki, amikor egymás ellen játszottak, sokan már az El Clásicókhoz hasonlították ezeket. Ki ne emlékezne, amikor 2019-ben és 2022-ben a City csak az utolsó fordulóban biztosította be a bajnoki címét. 

Klopp Guardiola 1000. meccse előtt videón keresztül üzent a társának. 

Pep, barátom, üdv az 1000-es klubban! Öröm és megtiszteltetés volt ilyen gyakran találkozni veled. Inspiráló voltál és vagy is mindannyiunk számára. Ezek voltak a legnehezebb mérkőzések számomra, mégis ezeket élveztem a leginkább.

Pep Guardiola 999 mérkőzésének eloszlása:

  • Manchester City: 549
  • Barcelona: 247
  • Bayern München: 161
  • Barcelona B: 42

Haaland viszi a hátán a Manchester Cityt

Az előző idényben a címvédő City a győztes Liverpooltól 13 pontot kapott, csak a harmadik helyen zárt, a Bajnokok Ligájában pedig még a legjobb 16 közé sem jutott be. Nyáron Guardiolától nagy átalakítást vártak, a kapuba érkezett a PSG BL-győztese, Gianluigi Donnarumma, míg a középpályára a Milan hollandja, Tijani Reijnders, emellett a szurkolók remélték, hogy az aranylabdás Rodri a sérüléséből visszatérve újra remek formában lesz. Nos, ez egyelőre elmarad, Rodri idáig mindössze nyolc meccsen játszott a mostani idényben, október elején, a Brentford ellen újra megsérült. Noha múlt hétvégén a Bournemouth ellen már visszatért pár perc erejéig, Guardiola megerősítette, hogy a Liverpool ellen nem lesz bevethető. 

Erling Haaland élete legjobb formájában várja a Liverpool elleni rangadót
Erling Haaland élete legjobb formájában várja a Liverpool elleni rangadót. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Noha a City augusztusban egymás után két meccset is elvesztett a PL-ben, ezt követően Guardiola rendezte a sorokat, vagyis Haaland megmentette a manchesterieket.

A norvég támadó félelmetes formában van, minden sorozatot figyelembe véve 14 meccsen 18 gólt szerzett. Az elmúlt két találkozón pedig háromszor talált be. A Liverpool védelmének alaposan fel van adva a lecke.  

A Manchester Cityben Haaland a gólok 60 százalékát szerzi, ami fenntarthatatlan. A norvég mögött Phil Foden a legeredményesebb játékos, a maga négy góljával...

Kerkez visszatér a kezdőcsapatba?

A Liverpool mindeközben úgy tűnik, kilábalt a gödörből, az előző két meccsét megnyerte Arne Slot együttese. Ráadásul a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-győzelem során imponáló teljesítményt nyújtott a gárda. Florian Wirtz is megérkezett, Szoboszlai Dominik pedig továbbra is a csapat vezére. Slot a meccset megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy Alexander Isak pénteken már a csapattal edzett, de a játszatására kevés az esély. A holland Wirtz kapcsán leszögezte, a Real ellen nagyon elfáradt, a regenerálódáson fog múlni, hogy kezd-e a rangadón, egyéb esetben Cody Gakpo lehet a balszélső. Nagy kérdés, hogy mögötte ki lesz a balhátvéd. Az elmúlt két győztes meccsen Andy Robertson kezdett, pénteken a 22. születésnapját ünneplő Kerkez a kispadon foglalt helyet, ugyanakkor a 31 éves skót lehet, nem bír zsinórban három meccset már a kezdőben. 

A Manchester City–Liverpool rangadó 17.30-kor kezdődik, a Spíler TV élőben közvetíti Magyarországon. 

