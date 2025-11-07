Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Washingtonból, mielőtt találkozik Donald Trumppal – kövesse nálunk élőben! + videó

LiverpoolAndy RobertsonKerkez MilosPremier League

Felköszöntötték Kerkezt a Liverpool-szurkolók a nagy napon: nem erre az ajándékra vágyott

Kerkez Milos nagy napja a péntek: a 22. születésnapját ünneplő balhátvéd Szoboszlai Dominikékkal készül a vasárnapi, Manchester City elleni Premier League-rangadóra. Az elmúlt két meccsen a kezdőcsapatból kiszorult Kerkez durva kommenteket kapott a közösségi médiában a szurkolóktól.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 5:37
Kerkez Milos nem ilyen üzenetekre számított a jeles napon
Kerkez Milos nem ilyen üzenetekre számított a jeles napon Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
Kerkez Milos ma, azaz november 7-én ünnepli a 22. születésnapját. A balhátvéd 2003-ban a Vajdaságban található Verbászon született, a futballpályafutását pedig hazánkban ki nem ismerné. Magyarországon előbb Hódmezővásárhelyen, majd a győri akadémián nevelkedő, sokszor az őrült jelzőt megkapó védő 2021-ben, 200 ezer euróért igazolt az AC Milanhoz. Hiába volt ez az álma, a Milannál úgy tartották, még nem állt készen arra, hogy bemutatkozzon a felnőttek között. Ma ezt már valószínűleg máshogy látják, sőt, a La Gazzetta dello Sport hasábjaiban tavasszal már sajnálkoztak az olasz újságírók Kerkez elengedése miatt. Ekkor viszont már hiába: a 22 éves balbekk a holland AZ Alkmaart, majd az angol Bournemouthot is meghódította két-két idény alatt, utóbbi klubtól vette meg 2025 nyarán a Liverpool közel 50 millió euróért

Kerkez Milos idén már a Liverpoolt erősíti
Kerkez Milos idén már a Liverpoolt erősíti. Fotó: Adam Davy/PA Wire

Kerkezt nemcsak Arne Slot dobta be egyből a mély vízbe a Liverpoolnál, korábbi klubjaiban is ez volt a jellemző. Ezért talán kevésbé lepődünk meg, hogy ilyen fiatalon már több mint 200 mérkőzése van a felnőttek között, ami így aránylik meg:

  • Liverpool: 15 mérkőzés
  • ETO FC Győr: 18
  • Felnőtt magyar labdarúgó-válogatott: 27
  • AC Milan utánpótláscsapatai: 32
  • AZ Alkmaar: 66
  • Bournemouth: 74

Azon meg végképp nem lepődünk meg, hogy ezeken a meccseken összesen 32 sárga és három piros lapot szedett össze... Ismert történet, hogy még 2023-ban, a Bulgária–Magyarország Európa-bajnoki-selejtezőn Kerkez az első félidőben sárgát kapott, a szünetben többen – köztük a csapatkapitány Szoboszlai Dominik – is megkérték őt, hogy ne csináljon semmi butaságot, mert a mérkőzésen az Eb-kijutás a tét. Nos, az 57. percben Kerkezt kiállították második sárgával egy belépő után…

Kerkez Milos továbbra is a kritikák kereszttüzében

Nehezen indult a 22 éves hátvéd korszaka a Liverpoolnál. Noha Arne Slot zsinórban az első kilenc bajnokin is kezdette, sárga lapjai miatt a Burnley ellen már az első félidőben, míg a Chelsea és a Bournemouth elleni bajnokin a második játékrész legelején hozta le. Fordulópont pedig az elmúlt napokban történhetett.

A csapatkapitány-helyettes, a skót Andy Robertson kezdett az Aston Villa- és a Real Madrid-meccsen is. Éppen amikor a Liverpool kilábalt a gödörből... 

Kerkez zsinórban kétszer kimaradt a kezdőből, mindössze a BL-ben kapott pár percet, de az első belépőjével kis híján meg is sérült. Robertson mindkét meccsen jól játszott, ezzel pedig Slotnak is üzenhetett. Az Origo összeszedett pár szurkolói véleményt, miszerint a hétvégi, Manchester City elleni Premier League-rangadón is a rutinos védőnek kéne kezdenie. Ebből szemezgettünk. 

  • „Kérlek, tartsd meg ezt a csapatot vasárnapra is – ne engedd Kerkez Milost a csapat közelébe!”
  • „Szóval, Kerkez Milos volt a problémánk eddig végig?”
  • „Idén újra a legjobb formáját látjuk Robertsonnak. Fényévekkel Kerkez Milos előtt jár.”
Kerkez Milos a Liverpool kispadján ragadt?
Kerkez Milos a Liverpool kispadján ragadt? Fotó: Middle East Images/Burak Basturk 

Tényleg Kerkez lenne a Liverpool problémája?

A Vörösök adatalapú kiválasztásával aligha a mostani idényre igazolták volna Kerkez Milost. Noha fentebb azt már taglaltuk, hogy fiatal kora ellenére mennyi mérkőzés van a lábában, az Alkmaar vagy a Bournemouth össze sem hasonlítható a Liverpoollal. Nem kell messzire menni, elég csak a média figyelmére gondolni. A balhátvéd helyzetét azt sem könnyíti meg, hogy Slot az idény elején kísérletezett vele, sokszor harmadik belső védő volt, ahol korábban nem is játszott, ami nem véletlen: rendkívül díszkomfortosan mozgott itt. Innen nézve, aligha meglepő, hogy a csapatból gyakran lefele lógott ki. 

Slot felé az viszont kritika, hogy Kerkez helyét egyelőre a csapatban nem találta meg. Ugyanakkor az idő Kerkezzel van, miután a jövő az övé lehet a Liverpoolban, nem pedig a 31 éves Robertsoné.

A holland edző jól láthatóan jelenleg a rövid távú eredményeket veszi figyelembe, ami zsinórban négy bajnoki elvesztése után érthető. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Rengeteg a mérkőzés, így biztosak lehetünk benne, Kerkez kap még esélyt, nem csak csereként, kezdőként. Futballozni nem felejtett el, ám a Liverpoolban egészen más az elvárás, mint Bournemouth-ban. 

