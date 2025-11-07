Felköszöntötték Kerkezt a Liverpool-szurkolók a nagy napon: nem erre az ajándékra vágyott

Kerkez Milos ma, azaz november 7-én ünnepli a 22. születésnapját. A balhátvéd 2003-ban a Vajdaságban található Verbászon született, a futballpályafutását pedig hazánkban ki nem ismerné. Magyarországon előbb Hódmezővásárhelyen, majd a győri akadémián nevelkedő, sokszor az őrült jelzőt megkapó védő 2021-ben, 200 ezer euróért igazolt az AC Milanhoz. Hiába volt ez az álma, a Milannál úgy tartották, még nem állt készen arra, hogy bemutatkozzon a felnőttek között. Ma ezt már valószínűleg máshogy látják, sőt, a La Gazzetta dello Sport hasábjaiban tavasszal már sajnálkoztak az olasz újságírók Kerkez elengedése miatt. Ekkor viszont már hiába: a 22 éves balbekk a holland AZ Alkmaart, majd az angol Bournemouthot is meghódította két-két idény alatt, utóbbi klubtól vette meg 2025 nyarán a Liverpool közel 50 millió euróért.

Kerkez Milos idén már a Liverpoolt erősíti. Fotó: Adam Davy/PA Wire

Kerkezt nemcsak Arne Slot dobta be egyből a mély vízbe a Liverpoolnál, korábbi klubjaiban is ez volt a jellemző. Ezért talán kevésbé lepődünk meg, hogy ilyen fiatalon már több mint 200 mérkőzése van a felnőttek között, ami így aránylik meg:

Liverpool: 15 mérkőzés

ETO FC Győr: 18

Felnőtt magyar labdarúgó-válogatott: 27

AC Milan utánpótláscsapatai: 32

AZ Alkmaar: 66

Bournemouth: 74

Azon meg végképp nem lepődünk meg, hogy ezeken a meccseken összesen 32 sárga és három piros lapot szedett össze... Ismert történet, hogy még 2023-ban, a Bulgária–Magyarország Európa-bajnoki-selejtezőn Kerkez az első félidőben sárgát kapott, a szünetben többen – köztük a csapatkapitány Szoboszlai Dominik – is megkérték őt, hogy ne csináljon semmi butaságot, mert a mérkőzésen az Eb-kijutás a tét. Nos, az 57. percben Kerkezt kiállították második sárgával egy belépő után…

Kerkez Milos továbbra is a kritikák kereszttüzében

Nehezen indult a 22 éves hátvéd korszaka a Liverpoolnál. Noha Arne Slot zsinórban az első kilenc bajnokin is kezdette, sárga lapjai miatt a Burnley ellen már az első félidőben, míg a Chelsea és a Bournemouth elleni bajnokin a második játékrész legelején hozta le. Fordulópont pedig az elmúlt napokban történhetett.

A csapatkapitány-helyettes, a skót Andy Robertson kezdett az Aston Villa- és a Real Madrid-meccsen is. Éppen amikor a Liverpool kilábalt a gödörből...

Kerkez zsinórban kétszer kimaradt a kezdőből, mindössze a BL-ben kapott pár percet, de az első belépőjével kis híján meg is sérült. Robertson mindkét meccsen jól játszott, ezzel pedig Slotnak is üzenhetett. Az Origo összeszedett pár szurkolói véleményt, miszerint a hétvégi, Manchester City elleni Premier League-rangadón is a rutinos védőnek kéne kezdenie. Ebből szemezgettünk.