Gázolt a vonat Tárnok előtt, korlátozások lesznek a fővonalon

A Déli pályaudvarról pénteken nem sokkal 10 óra után Székesfehérvárra elindult Z30-as vonat Érd alsó és Tárnok között elütött egy embert, ezért a székesfehérvári vonalon közlekedő távolsági vonatoknál hosszabb menetidőre, az elővárosi járatoknál járatkimaradásokra lehet számítani – közölte a MÁV.
A vasúttársaság tájékoztatása szerint
az S36-os vonatok nem közlekednek; a Budapest–Martonvásár közötti Z30-as vonatok sem járnak.
A Budapest–Székesfehérvár közötti Z30-as vonatok Kelenföld-Érd alsó között minden állomáson és megállóhelyen megállnak – tették hozzá.
A MÁV Érd alsó helyett az Érd felsőről közlekedő vonatokat javasolja Budapest eléréséhez.
A Budapest–Veszprém közötti intercityk csak Székesfehérvár–Veszprém között közlekednek.
