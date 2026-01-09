vonatszékesfehérvármáv

Gázolt a vonat Tárnok előtt, korlátozások lesznek a fővonalon

A MÁV tájékoztatása szerint a baleset miatt korlátozásokra kell készülni a székesfehérvári vonalon.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 09. 12:19
Fotó: Shutterstock
A Déli pályaudvarról pénteken nem sokkal 10 óra után Székesfehérvárra elindult Z30-as vonat Érd alsó és Tárnok között elütött egy embert, ezért a székesfehérvári vonalon közlekedő távolsági vonatoknál hosszabb menetidőre, az elővárosi járatoknál járatkimaradásokra lehet számítani – közölte a MÁV.

Budapest, Hungary - Jan 20, 2024: MÁV-START logo on a Stadler FLIRT train in Southern Railway Station Budapest (Déli pályaudvar). Hungarian railway and travel concept.
A baleset miatt a székesfehérvári vonalon korlátozásokra kell készülni – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A vasúttársaság tájékoztatása szerint

az S36-os vonatok nem közlekednek; a Budapest–Martonvásár közötti Z30-as vonatok sem járnak.

A Budapest–Székesfehérvár közötti Z30-as vonatok Kelenföld-Érd alsó között minden állomáson és megállóhelyen megállnak – tették hozzá.

A MÁV Érd alsó helyett az Érd felsőről közlekedő vonatokat javasolja Budapest eléréséhez.

A Budapest–Veszprém közötti intercityk csak Székesfehérvár–Veszprém között közlekednek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

