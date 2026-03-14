Minden eddiginél többen lesznek a Békemeneten + videó

A Margit hídról jelentkezett szombaton Deák Dániel a Facebook-oldalán, holnap innen fog indulni a Békemenet. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: vasárnap megindul majd a szokásos számháború, hogy vajon hányan voltak a meneten.

Ehhez egy fontos információ, hogy a Margit híd a budapesti hidak közül az egyik legszélesebb. Huszonöt méter széles és 887 méter hosszú, tehát majdnem egy kilométernyi hosszúságú. Kétszer kétsávos autóút van rajta és egyszer egy sávos villamossín, illetve kifejezetten széles a járdája is

– ismertette Deák Dániel.

Emlékeztetett, tavaly október 23-án, amikor a Békemenet vége még a Margit híd budai hídfőjénél állt, a menet eleje már jóval elhagyta a Nyugati teret és ráfordult az Alkotmány utcára.

Az elemző szerint most még az október 23-i elképesztő erődemonstrációnál is jóval többen vesznek részt az eseményen.

Sok ismerősöm van, aki még soha nem volt a Békemeneten, de most Zelenszkij fenyegetése, az ukrán zsarolás miatt úgy érzi, hogy mindenképpen el kell jönnie és ki kell állnia Magyarország szuverenitása, békéje és biztonsága mellett

– hangsúlyozta Deák Dániel, majd hozzátette: „Holnap találkozunk!”

