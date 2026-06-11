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Már az európaiaknak is elegük van Kaja Kallasból, durva döntésre készülnek ellene

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Franciaország és Németország radikális reformot készíthet elő az Európai Unió külügyi rendszerében. A háttérben egyre erősebb az elégedetlenség az uniós diplomácia működésével kapcsolatban, miközben Brüsszel sorozatos geopolitikai válságokkal küzd.

Magyar Nemzet
Forrás: Financial Times2026. 06. 11. 11:34
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Fotó: Nicolas Tucat Forrás: AFP
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A lap információi szerint Párizs és Berlin több tagállammal együtt már olyan lehetőségeket vizsgál, amelyek jelentősen csökkentenék az uniós külügyi szolgálat, az EEAS hatáskörét. A tervek szerint egyes jogköröket visszaadnának a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak.

Egyre többen elégedetlenek Kaja Kallasszal

A viták középpontjában az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas áll. Több tagállam szerint az észt politikus túlságosan önállóan nyilatkozik olyan érzékeny kérdésekben, mint az EU és Kína kapcsolata, miközben több javaslatát előzetesen nem egyeztette a nemzeti kormányokkal.

Brüsszeli források szerint egyre több fővárosban érzik úgy, hogy az uniós külügyi szolgálat „nem működik megfelelően”, és a jelenlegi struktúra már nem alkalmas a mai geopolitikai kihívások kezelésére.

A reformtervek egyik legfontosabb eleme az lehet, hogy korlátoznák a külügyi főképviselő mozgásterét, valamint lazítanák az ellenőrzését az EU több mint 140 külföldi delegációja fölött.

Kallas és Ursula von der Leyen között is nő a feszültség

A háttérben hatalmi harc is zajlik Brüsszelben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az elmúlt években egyre aktívabb szerepet vállalt a kül- és biztonságpolitikában, miközben saját meghatározása szerint „geopolitikai bizottságot” épít.

A német politikus külön védelmi biztost nevezett ki, és rendszeresen ő vezeti az EU válaszlépéseit az orosz–ukrán háború ügyében. Emellett hírszerzési együttműködés kialakítását is szorgalmazza, amit Kallas nem támogat.

European Commission President Ursula von der Leyen (L) and EU's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas react during a debate on the conclusion of the European Council meeting of 18-19 December 2025, at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on January 21, 2026. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az EP-ben (Fotó: AFP/Frederick Florin)

A reform mögött pénzügyi megfontolások is állnak. Több tagállam költségcsökkentést és egyszerűbb brüsszeli működést követel a következő uniós költségvetés tárgyalásain. Az elképzelések szerint bizonyos feladatokat – például a szankciós listák összeállítását vagy katonai missziók előkészítését – visszaadhatnának az Európai Tanácsnak, míg a napi diplomáciai ügyeket az Európai Bizottság irányítaná.

Új korszak jöhet az EU külpolitikájában

A reformjavaslatok már bekerülhetnek abba az új európai biztonsági stratégiába is, amelyet az Európai Bizottság várhatóan a nyár folyamán mutat be.

Szakértők szerint az Európai Unió vezetői felismerték, hogy a jelenlegi rendszer nem tud hatékonyan reagálni a gyorsan változó világrendre. Többen úgy vélik, az uniós külpolitika az elmúlt években nem hozott megfelelő eredményeket, ezért elkerülhetetlenné vált az intézményi átalakítás.

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP/Nicolas Tucat) 

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