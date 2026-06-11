Már az európaiaknak is elegük van Kaja Kallasból, durva döntésre készülnek ellene

A lap információi szerint Párizs és Berlin több tagállammal együtt már olyan lehetőségeket vizsgál, amelyek jelentősen csökkentenék az uniós külügyi szolgálat, az EEAS hatáskörét. A tervek szerint egyes jogköröket visszaadnának a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak.

Egyre többen elégedetlenek Kaja Kallasszal

A viták középpontjában az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas áll. Több tagállam szerint az észt politikus túlságosan önállóan nyilatkozik olyan érzékeny kérdésekben, mint az EU és Kína kapcsolata, miközben több javaslatát előzetesen nem egyeztette a nemzeti kormányokkal.

Brüsszeli források szerint egyre több fővárosban érzik úgy, hogy az uniós külügyi szolgálat „nem működik megfelelően”, és a jelenlegi struktúra már nem alkalmas a mai geopolitikai kihívások kezelésére.

A reformtervek egyik legfontosabb eleme az lehet, hogy korlátoznák a külügyi főképviselő mozgásterét, valamint lazítanák az ellenőrzését az EU több mint 140 külföldi delegációja fölött.

Kallas és Ursula von der Leyen között is nő a feszültség

A háttérben hatalmi harc is zajlik Brüsszelben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az elmúlt években egyre aktívabb szerepet vállalt a kül- és biztonságpolitikában, miközben saját meghatározása szerint „geopolitikai bizottságot” épít.

A német politikus külön védelmi biztost nevezett ki, és rendszeresen ő vezeti az EU válaszlépéseit az orosz–ukrán háború ügyében. Emellett hírszerzési együttműködés kialakítását is szorgalmazza, amit Kallas nem támogat.