Hatalmi harc Brüsszelben: egymásnak feszül Ursula von der Leyen és Kaja Kallas

A brüsszeli háttérbeszélgetések szerint a két vezető még a válság első napjaiban sem egyeztetett közvetlenül egymással, ami sokak szerint mélyebb intézményi konfliktusra utal az Európai Bizottság és az uniós diplomáciai szolgálat között.

Nyílt rivalizálásról beszélnek a diplomaták

Több uniós diplomata szerint a feszültség már régóta ismert Brüsszelben. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, az Európai Parlament védelmi és biztonsági bizottságának elnöke is arról beszélt: a rivalizálás a két vezető között egyértelmű.

A konfliktus egy régi problémára vezethető vissza: az EU külpolitikájában nem mindig világos, hogy a stratégiai döntésekben a Bizottság vagy a külügyi szolgálat játssza-e a vezető szerepet.

Hagyományosan a külpolitika a főképviselő és az Európai Külügyi Szolgálat hatáskörébe tartozik, ám az elmúlt évek geopolitikai válságai során a Bizottság egyre nagyobb szerepet igyekszik vállalni.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann európai parlamenti képviselő, a Biztonsági és Védelmi Bizottság (SEDE) elnöke (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann)

Von der Leyen túlterjeszkedik hatáskörén?

Az elmúlt években Ursula von der Leyen tudatosan erősítette a Bizottság külpolitikai szerepét. Ennek része volt például a Közel-Kelettel, Észak-Afrikával és az Öböl-térséggel foglalkozó új főigazgatóság létrehozása, valamint egy úgynevezett „Security College” felállítása, amely a jövőben az uniós válságkezelést koordinálhatja.

Az intézményi átalakítások azonban kritikát is kiváltottak.

Több európai parlamenti képviselő szerint ezzel a Bizottság olyan területeket von magához, amelyek hagyományosan a külügyi szolgálat feladatai közé tartoznak.

António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Egyben egyetértenek: Von der Leyen és Kallas is háborúpárti

A brüsszeli hatalmi harc azért is kelt figyelmet, mert mindkét politikus korábban határozott háborúpárti álláspontot képviselt. Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság az ukrajnai háború kezdete óta következetesen a katonai támogatás bővítését szorgalmazza.

Európa harcban áll!

– mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tavaly Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén az unió helyzetéről szóló beszédében. A Magyar Nemzet korábban már többször is beszámolt arról, hogy Von der Leyen szerint Európának hosszú távon is fel kell készülnie a fegyverkezésre és a konfliktus elhúzódására.