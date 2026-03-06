Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

Hatalmi harc Brüsszelben: egymásnak feszül Ursula von der Leyen és Kaja Kallas

Miközben a Közel-Keleten egyre súlyosabbá válik a helyzet az Irán elleni amerikai és izraeli támadások után, Brüsszelben is komoly feszültségek alakultak ki az Európai Unió vezetésében. Az uniós intézmények csúcsán hatalmi harc bontakozott ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője között.

Szabó István
2026. 03. 06. 16:04
Ursula von der Leyen és Kaja Kallas az Európai Parlamentben
A konfliktus akkor vált látványossá, amikor az EU vezetői reagálni próbáltak az iráni eseményekre. Von der Leyen és António Costa közös nyilatkozatban „maximális önmérsékletre” szólítottak fel, ám Kallas már fél órával korábban saját közleményt adott ki, amelyben diplomáciai megoldásokat sürgetett, írja az Exxpress.

Brüsszel
Feszültség a brüsszeli színfalak mögött: Kaja Kallas beszélget Ursula von der Leyennel

A brüsszeli háttérbeszélgetések szerint a két vezető még a válság első napjaiban sem egyeztetett közvetlenül egymással, ami sokak szerint mélyebb intézményi konfliktusra utal az Európai Bizottság és az uniós diplomáciai szolgálat között.

Nyílt rivalizálásról beszélnek a diplomaták

Több uniós diplomata szerint a feszültség már régóta ismert Brüsszelben. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, az Európai Parlament védelmi és biztonsági bizottságának elnöke is arról beszélt: a rivalizálás a két vezető között egyértelmű.

A konfliktus egy régi problémára vezethető vissza: az EU külpolitikájában nem mindig világos, hogy a stratégiai döntésekben a Bizottság vagy a külügyi szolgálat játssza-e a vezető szerepet. 

Hagyományosan a külpolitika a főképviselő és az Európai Külügyi Szolgálat hatáskörébe tartozik, ám az elmúlt évek geopolitikai válságai során a Bizottság egyre nagyobb szerepet igyekszik vállalni.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann európai parlamenti képviselő, a Biztonsági és Védelmi Bizottság (SEDE) elnöke
Marie-Agnes Strack-Zimmermann európai parlamenti képviselő, a Biztonsági és Védelmi Bizottság (SEDE) elnöke

Von der Leyen túlterjeszkedik hatáskörén?

Az elmúlt években Ursula von der Leyen tudatosan erősítette a Bizottság külpolitikai szerepét. Ennek része volt például a Közel-Kelettel, Észak-Afrikával és az Öböl-térséggel foglalkozó új főigazgatóság létrehozása, valamint egy úgynevezett „Security College” felállítása, amely a jövőben az uniós válságkezelést koordinálhatja.

Az intézményi átalakítások azonban kritikát is kiváltottak. 

Több európai parlamenti képviselő szerint ezzel a Bizottság olyan területeket von magához, amelyek hagyományosan a külügyi szolgálat feladatai közé tartoznak.

António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Egyben egyetértenek: Von der Leyen és Kallas is háborúpárti

A brüsszeli hatalmi harc azért is kelt figyelmet, mert mindkét politikus korábban határozott háborúpárti álláspontot képviselt. Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság az ukrajnai háború kezdete óta következetesen a katonai támogatás bővítését szorgalmazza.

Európa harcban áll!

– mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tavaly Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén az unió helyzetéről szóló beszédében. A Magyar Nemzet korábban már többször is beszámolt arról, hogy Von der Leyen szerint Európának hosszú távon is fel kell készülnie a fegyverkezésre és a konfliktus elhúzódására.

Hasonlóan kemény hangot ütött meg Kaja Kallas is, aki még észt miniszterelnökként többször sürgette a nyugati fegyverszállítások növelését, és azt hangsúlyozta: Oroszországot stratégiai vereségre kell kényszeríteni. Kallas az egyik legkövetkezetesebb szószólója az európai katonai támogatás bővítésének. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője európai katonákat küldene Ukrajnába.

A háború befejezésének leggyorsabb módja az, ha nagyobb nyomást gyakorlunk Oroszországra és több támogatást nyújtunk Ukrajnának

fogalmazott a háború negyedik évfordulóján.

Brüsszelben nem tudni, ki beszél Európa nevében

A zavar nemcsak Brüsszelben, hanem a nemzetközi partnerek számára is érzékelhető. Nacho Sánchez Amor spanyol európai parlamenti képviselő szerint sok külföldi partner egyszerűen nem tudja, kihez kell fordulnia az EU-ban.

Egy uniós tisztviselő úgy fogalmazott: Európa csak akkor lehetne komoly szereplő a jelenlegi válságban, ha egységesen lépne fel.

A mostani brüsszeli vita így nemcsak személyes rivalizálásról szól, hanem arról is, hogy az Európai Unió milyen szerepet kíván játszani a világpolitikában. Miközben a Közel-Keleten egyre nő a feszültség, az EU vezetése egyelőre saját belső hatalmi harcaival van elfoglalva – ami sokak szerint csak tovább gyengíti Európa nemzetközi súlyát.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Kaja Kallas az Európai Parlamentben 

