Kaja Kallas megszabta az irányt: Fegyverkezés, Ukrajna és globális ambíciók

A főképviselő három stratégiai prioritást jelölt meg.

Az első az európai védelem megerősítése, amelynek kiindulópontjában Ukrajna támogatása áll. Kallas szerint Oroszország nemcsak katonai, hanem kibertámadásokkal, dezinformációval, energetikai nyomásgyakorlással és infrastruktúra-elleni szabotázsakciókkal is fenyegeti Európát.

Kaja Kallas bejelentette, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel közösen dolgozik egy, a katonai, gazdasági és társadalmi ellenálló képességet egyaránt felölelő új átfogó európai biztonsági stratégián.

Kallas szerint Oroszország nem szuperhatalom, gazdasága meggyengült, és a háborúban elért eredményei nincsenek arányban az elszenvedett veszteségekkel. A legnagyobb veszélyt abban látja, hogy Oroszország a tárgyalóasztalnál próbálna meg többet elérni, mint a harctéren.

„Tartós béke csak akkor lehetséges, ha Moszkva érdemi engedményeket tesz”– szögezte le Kallas –„beleértve a háborús károk megtérítését, az elhurcolt ukrán gyermekek visszatérését és a háborús bűnök elszámoltatását".

A második prioritásként az európai szomszédság stabilizálását jelölte meg, keleti és déli irányban egyaránt. Kallas szerint az EU bővítése jelenti „az orosz imperializmus ellenszerét”. Ugyanakkor a konferencián tartott panelbeszélgetésen jelezte: az uniós tagállamok jelenleg nem állnak készen arra, hogy konkrét csatlakozási dátumot adjanak Ukrajna számára, jóllehet Kijev ezt biztonsági garanciaként szorgalmazza. Kallas hangsúlyozta: a csatlakozás továbbra is eredményekhez kötött folyamat, amelyhez jelentős reformokra lesz még szükség.