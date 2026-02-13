A müncheni találkozók után megindultak a dollármilliók – elkezdődött a biztonsági konferencia

Február 13–15. között zajlik a Müncheni Biztonsági Konferencia, amelyet mára már a nyugati liberális–baloldali körök meghatározó találkozóhelyeként emlegetnek. A rendezvény különösen a 2022-es konferencia után került a magyar közélet fókuszába.

Friedrich Merz német kancellár a 62. Müncheni Biztonsági Konferencia (MSC) megnyitóján 2026. február 13-án Fotó: AFP

A Mandiner 2023 februárjában idézte fel, hogy a 2022. február 18–20. között tartott konferencián jelen volt Alexander Soros, az Open Society Foundations vezető tisztségviselője, Korányi Dávid, az Action for Democracy (AD) vezetője, valamint Karácsony Gergely főpolgármester is. Az eseményre néhány nappal az orosz–ukrán háború kitörése előtt került sor.