A müncheni találkozók után megindultak a dollármilliók – elkezdődött a biztonsági konferencia

Február 13–15. között ismét megrendezik a Müncheni Biztonsági Konferenciát, amely mára a nyugati baloldali politikai körök egyik visszatérő találkozóhelyévé vált. A rendezvény a magyar belpolitikában is ismert lett, különösen a 2022-es konferencia után, amikor több baloldali szereplő is megjelent Münchenben – nem sokkal az amerikai kampánypénzek érkezése előtt.

2026. 02. 13.
Összesen mintegy négymilliárd forint érkezett a baloldalhoz egy svájci alapítványon és a Korányi vezette amerikai szervezeten keresztül, többek között a Márki-Zay Péterhez köthető mozgalomhoz Fotó: Koszticsák Szilárd
Február 13–15. között zajlik a Müncheni Biztonsági Konferencia, amelyet mára már a nyugati liberális–baloldali körök meghatározó találkozóhelyeként emlegetnek. A rendezvény különösen a 2022-es konferencia után került a magyar közélet fókuszába.

Friedrich Merz német kancellár a 62. Müncheni Biztonsági Konferencia (MSC) megnyitóján 2026. február 13-án
Friedrich Merz német kancellár a 62. Müncheni Biztonsági Konferencia (MSC) megnyitóján 2026. február 13-án Fotó: AFP

A Mandiner 2023 februárjában idézte fel, hogy a 2022. február 18–20. között tartott konferencián jelen volt Alexander Soros, az Open Society Foundations vezető tisztségviselője, Korányi Dávid, az Action for Democracy (AD) vezetője, valamint Karácsony Gergely főpolgármester is. Az eseményre néhány nappal az orosz–ukrán háború kitörése előtt került sor.

A dátumok azért váltak különösen fontossá, mert 2022. február 24-én – alig néhány nappal a konferencia után – megérkezett az első amerikai utalás Magyarországra az Action for Democracy közvetítésével. A Magyar Nemzet korábbi beszámolója szerint összesen mintegy négymilliárd forint érkezett a baloldalhoz egy svájci alapítványon és a Korányi vezette amerikai szervezeten keresztül, többek között a Márki-Zay Péterhez köthető mozgalomhoz.

Márki-Zay Péter ugyanakkor tagadta, hogy a konferencia idején Münchenben találkozott volna Korányi Dáviddal, és azt állította, csak napokkal később érkezett a bajor városba. 

A Mandiner felidézte Karácsony Gergely szereplését is a konferencián. A főpolgármester egy panelbeszélgetésen vett részt, ahol magyar nyelven olvasta fel előre megírt beszédét, a fordítást Korányi Dávid végezte. Felszólalásában a magyar kormányt bírálta, és történelmi utalásokat is tett Budapest múltjára.

Az idei Müncheni Biztonsági Konferencián Magyar Péter is jelen lesz. A politikus a közösségi oldalán jelentette be, hogy Orbán Anita társaságában vesz részt a február 13–15. között zajló rendezvényen. 

„Magyar Péter bejelentette, hogy ma este Donald Tuskkal találkozik. Hogy mit jelent ez pontosan? Magyar Pétert láthatóan odarendelték, hogy személyesen, az egyik legnagyobb háborús uszítótól és Ursula von der Leyen egyik legfontosabb európai szövetségesétől kapjon eligazítást. Donald Tusk szerint az orosz–ukrán háború a mi háborúnk, fegyvereket és katonákat kell Ukrajnába küldeni” – írja bejegyzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A mostani találkozó várható volt, hiszen régóta tudjuk, hogy Magyar Péter és a Tisza is ugyanahhoz a globalista körhöz tartozik, melyet Brüsszelből irányítanak. Egyezséget kötöttek, hogy most még kibeszélhet a kánonból, hogy megnyerje a választást, de utána nincs mese, azt kell csinálnia, amit Brüsszelből elvárnak. Erről beszélt a nemrég távozott tiszás szakpolitikai vezető, Csercsa Balázs is

– teszi hozzá.

Borítókép: Összesen mintegy négymilliárd forint érkezett a baloldalhoz egy svájci alapítványon és a Korányi vezette amerikai szervezeten keresztül, többek között a Márki-Zay Péterhez köthető mozgalomhoz (Fotó: Koszticsák Szilárd)

