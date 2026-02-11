Miközben Brüsszel feltétel nélküli támogatásáról biztosítja Kijevet, egyre több olyan felvétel kerül napvilágra, ami teljesen más és igen sötét képet fest a mintademokráciaként beállított Ukrajna társadalmának valódi helyzetéről. Jevhen Karasz, a hírhedt C14 ukrán radikális szervezet vezetője nem csupán nyíltan hirdeti a szélsőséges eszméket, de Magyarország ellen konkrét fenyegetést is intézett.

Brüsszel Karasz és a hasonló szélsőségesek ellenére is mintademokráciaként igyekszik beállítani Ukrajnát (Fotó: AFP)

Karasz 2024-ben egyenesen arról beszélt, hogy egy atomháború jót tenne Ukrajnának. Az okfejtése egészen hátborzongató: szerinte ez végre véget vetne az ukrán emberek „folytonos siránkozásának”. A katonaruhában nyilatkozó szélsőséges, akit az ukrán fegyveres erők őrnagyaként ki is tüntetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, azonban nem állt meg itt. Úgy véli, a Nyugat nem jószántából vagy segítségképpen fegyverzi fel Ukrajnát, hanem azért, mert ők az egyetlenek, akik

hajlandóak szó nélkül teljesíteni a nyugati megrendelők kéréseit.

Az ukránok „élvezik, ha gyilkolhatnak” – jelentette ki Karasz.