Újabb sokkoló videó került elő az ukrán náciról, aki nyíltan megfenyegette Magyarországot + videó

„Az atomháború jó nekünk” – jelentette ki Jevhen Karasz, az ukrán szélsőjobboldal egyik hírhedt alakja, aki szerint honfitársai élvezik a gyilkolást. Karasz, a C14 nevű neonáci csoportosulás vezetője nemcsak a nukleáris katasztrófát látná szívesen, de nyíltan fenyegette Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt is, miközben a kijevi vezetés a nyugati demokrácia bástyájaként tetszeleg.

Munkatársunktól
2026. 02. 11. 20:08
Illusztráció (Forrás: AFP) Fotó: AFP
Miközben Brüsszel feltétel nélküli támogatásáról biztosítja Kijevet, egyre több olyan felvétel kerül napvilágra, ami teljesen más és igen sötét képet fest a mintademokráciaként beállított Ukrajna társadalmának valódi helyzetéről. Jevhen Karasz, a hírhedt C14 ukrán radikális szervezet vezetője nem csupán nyíltan hirdeti a szélsőséges eszméket, de Magyarország ellen konkrét fenyegetést is intézett.

Brüsszel Karasz és a hasonló szélsőségesek ellenére is mintademokráciaként igyekszik beállítani Ukrajnát
Brüsszel Karasz és a hasonló szélsőségesek ellenére is mintademokráciaként igyekszik beállítani Ukrajnát (Fotó: AFP)

Karasz 2024-ben egyenesen arról beszélt, hogy egy atomháború jót tenne Ukrajnának. Az okfejtése egészen hátborzongató: szerinte ez végre véget vetne az ukrán emberek „folytonos siránkozásának”. A katonaruhában nyilatkozó szélsőséges, akit az ukrán fegyveres erők őrnagyaként ki is tüntetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, azonban nem állt meg itt. Úgy véli, a Nyugat nem jószántából vagy segítségképpen fegyverzi fel Ukrajnát, hanem azért, mert ők az egyetlenek, akik

hajlandóak szó nélkül teljesíteni a nyugati megrendelők kéréseit.

Az ukránok „élvezik, ha gyilkolhatnak” – jelentette ki Karasz.

A szélsőséges vezető célkeresztjébe került Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök is. Karasz gúnyosan „kis csahosnak” nevezte Orbán Viktort, majd nyílt katonai fenyegetést fogalmazott meg. Azzal kérkedett, hogy a 128-as dandár „két perc alatt” odaérhetne (feltehetően Budapestre, vagy legalábbis Magyarország területére), ha a magyar kormányfő hirtelen „azt mondaná, hogy KGB-ügynök vagyok, nézzétek, usánkában vagyok”.

Karasz szavai mögött felsejlik a kárpátaljai magyarságot és az anyaországot fenyegető agresszív ukrán nacionalizmus. „A nemzetbiztonság nem kelet, nem nyugat, nem dél, hanem Ukrajna érdekeinek a védelme. Mindegy, hogy ez öt vagy tíz év múlva lesz, de tervezni fogjuk” – mondta, egyértelművé téve, hogy Ukrajna nem felejti el, ha valaki nem állt be a sorba, és „ellenségesen viselkedik”.

De ki is ez az ember, és kik állnak mögötte? A BBC már egy 2015-ös dokumentumfilmjében is foglalkozott Karasszal. Amikor a riporter megkérdezte tőle, nácinak tartja-e magát, a válasz a következő volt: „Nem vagyok náci, ukrán nacionalista vagyok.” Ám rögtön utána felsorolta azokat, akikkel „konfrontációjuk” van: az oroszok, a zsidók és a lengyelek. Karasz szerint ezek a csoportok túl nagy hatalommal bírnak az üzleti és politikai életben  – derül ki a Hír TV összeállításából.

A C14 és a hozzá hasonló szélsőjobboldali csoportok a 2013–2014-es kijevi események, a Majdan idején váltak megkerülhetetlen tényezővé. Ők voltak a leghatékonyabbak a rendőrök elleni utcai harcokban, amelyek során 100 tüntető és 13 rendőr vesztette életét, és amelyek végül a Janukovics-kormány bukásához vezettek.

A veszélyre azonban már évtizedekkel korábban figyelmeztettek. Leonyid Kucsma, Ukrajna korábbi elnöke 2001-ben prófétai szavakkal illette a helyzetet.

Az embereknek meg kell érteniük, hogy bizonyos körülmények között felütheti a fejét a barna pestis Ukrajnában. És oda kell figyelnünk, mert apró dolgokkal kezdődött minden Münchenben is, aztán beborította a világot

– fogalmazott Kucsma.

A „barna pestis” pedig nem maradt elméleti síkon. A C14 nevéhez számos brutális akció fűződik. 2018-ban az ukrán ügyészség gyilkossággal vádolta meg a csoport tagjait, miután Lembergben rátámadtak kárpátaljai magyar cigányokra, és egy férfit megöltek. 2024-ben pedig egyenesen Karasz helyettesét videózták le, amint verőembereivel betört a Szent Mihály ortodox templomba, ahol híveket bántalmaztak és törtek-zúztak.

A Kreml az invázió megindításakor éppen Ukrajna „nácitlanítását” jelölte meg egyik fő célként. Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is gusztustalannak nevezte, hogy a zsidó származású Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt nácikat dicsőítenek, miközben a második világháborúban másfél millió embert gyilkoltak meg az ukrajnai holokauszt során.

Ezt az izraeliek nagyon is megértik

– fogalmazott az orosz elnök.

Karasz nem az első ukrán szélsőséges, aki Magyarországot, illetve Orbán Viktor miniszterelnököt fenyegeti. Mint arról beszámoltunk, Dmitro Jaros, az UDA ukrán fegyveres banda parancsnoka nem csupán kormányváltást követel Magyarországon, de Orbán Viktor ellen halálos fenyegetést fogalmazott meg.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

