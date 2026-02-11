Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

fenyegetésZelenszkijMagyarország

Nyílt fenyegetés érkezett Ukrajnából. Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya és a neonáci C14 csoport vezetője, akit Volodimir Zelenszkij elnök még ki is tüntetett korábban, katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 8:32
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz–ukrán háború árnyékában Ukrajna katonai képességei hihetetlen tempóban bővülnek, amiben egyre nagyobb szerep jut az európai drón- és fegyvergyártásnak is.

Magyarország újabb nyílt fenyegetés kapott Ukrajnából. A videóban Karasz azt mondja, hogy fontos kiemelni, hogy nem csak Oroszország az ellenségük. Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, akik ellenségesen viselkednek velük szemben most, vagy akár a jövőben. Szerinte nem Oroszország a legnagyobb probléma, mert az a jelenlegi formájában meg fog szűnni létezni. Elmondta, hogy szerinte valószínűleg muszlimmá fog válni. Felteszi a kérdést: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?”

Most egyetlen 128-as dandár két perc alatt odaérhetne, ha Orbán hirtelen azt mondaná: „KGB-ügynök vagyok, nézzétek, usankában vagyok

– hangzik el a videóban. A videót a neonáci őrnagy azzal zárja, hogy az ukrán nemzetbiztonság nem kelet, nem nyugat, nem dél irányában dől el. Számukra az ukrán nemzetbiztonság egyet jelent Ukrajna érdekeinek védelmével. Mindegy, hogy öt vagy tíz év múlva, de készen állnak majd a kihívásokra.

