Új tervvel állt elő Brüsszel. A most közzétett Zelenszkij-terv célja, hogy Ukrajnát 2027-ig betolják az Európai Unióba. Bármi áron. De Orbán Viktor az útjukban áll. Ezért a Zelenszkij-terv harmadik pontja szerint Orbánt el kell távolítani. Helyette Magyar Pétert kell hatalomba hozni, mert ő támogatja Ukrajna EU-csatlakozását