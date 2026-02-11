Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg a videóját, amelyből kiderül, új tervvel állt elő Brüsszel: a most közzétett Zelenszkij-terv célja, hogy 2027-ig Ukrajnát az Európai Unió tagjává tegyék, mégpedig bármi áron.
Orbán Viktor: A Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak
A brüsszeli elit hivatalos lapja, a Politico közzétette Brüsszel és Kijev legújabb haditervét, az öt pontból álló Zelenszkij-tervet. Eldöntötték: Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az unióba. Erről írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: az új terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból. „Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás. Idén áprilisban még megállíthatjuk őket” – osztotta meg Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
Új tervvel állt elő Brüsszel. A most közzétett Zelenszkij-terv célja, hogy Ukrajnát 2027-ig betolják az Európai Unióba. Bármi áron. De Orbán Viktor az útjukban áll. Ezért a Zelenszkij-terv harmadik pontja szerint Orbánt el kell távolítani. Helyette Magyar Pétert kell hatalomba hozni, mert ő támogatja Ukrajna EU-csatlakozását
– hangzik el a videóban, amely hangsúlyozza: ez a tervük. A Tisza Párttal megvalósulna a Zelenszkij-terv. Belesodornának minket a háborúba, velünk fizettetnék ki Ukrajna működését, és elszabadulnának a rezsiárak. Ezzel szemben mi nemet mondunk a háborúra!
A videó záró üzenete:
A Fidesz a biztos választás.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
A Zelenszkij-terv részletei
Orbán Viktor: Létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az EU-ba, mert ha Ukrajna tag lenne, az unió már háborúban lenne + videó
Ötpontos Zelenszkij-terv, kimondatlan fenyegetés: „Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt”
Orbán Viktor: Zelenszkij mesterkedik, nein, danke!
A Zelenszkij-terv gazdasági és demokratikus kockázatokat is jelent
A Tisza Párt támogatása megnyithatná az utat a terv előtt.
Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó
Itt a bizonyíték az ukránok terveire.
Kétségbeesetten próbálják elkerülni a fagyhalált az ukrán családok + videó
Az emberek fáradtan, védtelenül néznek szembe az életveszéllyel.
Élet-halál harc a hideggel: ukránok tízezrei fagyoskodnak az orosz csapás után
Drámai küzdelem Ukrajnában.
