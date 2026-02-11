Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

Orbán ViktorFideszBrüsszelUkrajna EU-csatlakozásaTisza

Orbán Viktor: A Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak

A brüsszeli elit hivatalos lapja, a Politico közzétette Brüsszel és Kijev legújabb haditervét, az öt pontból álló Zelenszkij-tervet. Eldöntötték: Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az unióba. Erről írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: az új terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból. „Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás. Idén áprilisban még megállíthatjuk őket” – osztotta meg Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 7:35
Forrás: Facebook / Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg a videóját, amelyből kiderül, új tervvel állt elő Brüsszel: a most közzétett Zelenszkij-terv célja, hogy 2027-ig Ukrajnát az Európai Unió tagjává tegyék, mégpedig bármi áron.

Orbán Viktor: A Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak (Fotó: Mirkó István)
Orbán Viktor: A Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Fotó: Mirkó István

Új tervvel állt elő Brüsszel. A most közzétett Zelenszkij-terv célja, hogy Ukrajnát 2027-ig betolják az Európai Unióba. Bármi áron. De Orbán Viktor az útjukban áll. Ezért a Zelenszkij-terv harmadik pontja szerint Orbánt el kell távolítani. Helyette Magyar Pétert kell hatalomba hozni, mert ő támogatja Ukrajna EU-csatlakozását

– hangzik el a videóban, amely hangsúlyozza: ez a tervük. A Tisza Párttal megvalósulna a Zelenszkij-terv. Belesodornának minket a háborúba, velünk fizettetnék ki Ukrajna működését, és elszabadulnának a rezsiárak. Ezzel szemben mi nemet mondunk a háborúra! 

A videó záró üzenete:

A Fidesz a biztos választás.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

add-square A Zelenszkij-terv részletei

Orbán Viktor: Létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az EU-ba, mert ha Ukrajna tag lenne, az unió már háborúban lenne + videó

A Zelenszkij-terv részletei 9 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu