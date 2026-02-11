Budapestre figyel Kelet és Nyugat, formálódik a Zelenszkij-terv – napi összefoglaló

Szijjártó Péter szerint a Budapestre érkező Marco Rubio és Vang Ji látogatása is azt mutatja, hogy Magyarország megkerülhetetlen találkozópont lett. Eközben Ukrajnából tragikus hírek érkeztek. Egyre élesebb vita bontakozik ki Ukrajna EU-s csatlakozása körül: Brüsszel a Volodimir Zelenszkij nevével fémjelzett terv mentén gyorsítana, amelyben Magyar Péter lehetne a végrehajtó.

A Zelenszkij-koncepció lényege a „fordított bővítés”, Magyar Péer lenne a végrehajtó Fotó: AFP

Kelet és Nyugat szinte egyszerre Budapesten

Fontos diplomáciai pillanatok előtt áll Magyarország: előbb a kínai, majd az amerikai külügyminiszter is Budapestre érkezik. Szijjártó Péter szerint „ilyen az, amikor el van szigetelve egy ország”, miközben Marco Rubio és Vang Ji látogatása egyaránt azt jelzi, hogy Budapest továbbra is fontos találkozópont Kelet és Nyugat között.

Hatalmas veszteséget szenvedett az ukrán légierő

Tragikus híreket közölt az Herszon Különálló Repülődandár. Harci bevetése után egy Mi–24-es helikopterük veszett oda teljes legénységével együtt. Az ukrán fél súlyos veszteségként értékelte az esetet.

🇷🇺⚡A Geran-2 has confirmed its second AA kiII against a Ukrainian Mi-24.



While trying to repel a drone attack in Kharkov, the crew of an Mi-24 of the Ukrainian 11th Army Aviation Brigade was shot down by an R-60 missile carried by the Geran-2.



No survivors. pic.twitter.com/VyOSrXeFBg — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) February 9, 2026

Szétszakított családok, kényszersorozás, nyomor, kilátástalanság és halál – ilyen a háború igazi arca

Ukrajnában az elhúzódó háború következményei egyre súlyosabban jelennek meg a mindennapokban. Az ország számos régiójában, köztük Kijevben is, mélyül az energiaválság: gyakoriak a napi 15–20 órás áramszünetek, a fűtés- és vízkimaradások, miközben rendkívüli hideg uralkodik. Az orosz támadások több energetikai létesítményt megrongáltak, ami tovább nehezíti az ellátás helyreállítását. A javításokat lassítja a mozgósítás miatti munkaerőhiány is.

XIV. Leó pápa segítséget küldött

A Vatikán közlése szerint az egyházfő jelentős segélycsomagot küldött Ukrajna polgárainak megsegítése céljából. XIV. Leó nyolcvan áramfejlesztőt és nagy mennyiségű orvosi ellátmányt adományozott a fagy által sújtott, súlyos helyzetbe került ukrán régiók számára, és további szállítmányokkal kívánják segíteni a rászorulókat.