ZelenszkijUkrajnaMacronmigránsorosz-ukrán háború

Budapestre figyel Kelet és Nyugat, formálódik a Zelenszkij-terv – napi összefoglaló

Kelet és Nyugat egyszerre figyel Budapestre: a kínai és az amerikai diplomácia vezetője is érkezik. Súlyos veszteségről számolt be az ukrán légierő, miközben az országban mélyül az energiaválság és a kényszersorozás miatti feszültség. A Vatikán segélyt küld, Manfred Weber lerántotta a leplet a Tisza hazugságáról, Emmanuel Macron pedig szűkebb körben tárgyalna Putyinnal. Közben újabb migránstámadás rázta meg Németországot, Brüsszelben pedig tovább formálódik Ukrajna gyorsított integrációjának terve. A Zelenszkij-koncepció lényege a „fordított bővítés”. Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 1:00
Budapestre figyel Kelet és Nyugat, formálódik a Zelenszkij-terv
Budapestre figyel Kelet és Nyugat, formálódik a Zelenszkij-terv Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter szerint a Budapestre érkező Marco Rubio és Vang Ji látogatása is azt mutatja, hogy Magyarország megkerülhetetlen találkozópont lett. Eközben Ukrajnából tragikus hírek érkeztek. Egyre élesebb vita bontakozik ki Ukrajna EU-s csatlakozása körül: Brüsszel a Volodimir Zelenszkij nevével fémjelzett terv mentén gyorsítana, amelyben Magyar Péter lehetne a végrehajtó.

A Zelenszkij-koncepció lényege a „fordított bővítés”, Magyar Péer lenne a végrehajtó Fotó: AFP

Kelet és Nyugat szinte egyszerre Budapesten 

Fontos diplomáciai pillanatok előtt áll Magyarország: előbb a kínai, majd az amerikai külügyminiszter is Budapestre érkezik. Szijjártó Péter szerint „ilyen az, amikor el van szigetelve egy ország”, miközben Marco Rubio és Vang Ji látogatása egyaránt azt jelzi, hogy Budapest továbbra is fontos találkozópont Kelet és Nyugat között.

Hatalmas veszteséget szenvedett az ukrán légierő

Tragikus híreket közölt az Herszon Különálló Repülődandár. Harci bevetése után egy Mi–24-es helikopterük veszett oda teljes legénységével együtt. Az ukrán fél súlyos veszteségként értékelte az esetet.

Szétszakított családok, kényszersorozás, nyomor, kilátástalanság és halál – ilyen a háború igazi arca

Ukrajnában az elhúzódó háború következményei egyre súlyosabban jelennek meg a mindennapokban. Az ország számos régiójában, köztük Kijevben is, mélyül az energiaválság: gyakoriak a napi 15–20 órás áramszünetek, a fűtés- és vízkimaradások, miközben rendkívüli hideg uralkodik. Az orosz támadások több energetikai létesítményt megrongáltak, ami tovább nehezíti az ellátás helyreállítását. A javításokat lassítja a mozgósítás miatti munkaerőhiány is.

XIV. Leó pápa segítséget küldött

A Vatikán közlése szerint az egyházfő jelentős segélycsomagot küldött Ukrajna polgárainak megsegítése céljából. XIV. Leó nyolcvan áramfejlesztőt és nagy mennyiségű orvosi ellátmányt adományozott a fagy által sújtott, súlyos helyzetbe került ukrán régiók számára, és további szállítmányokkal kívánják segíteni a rászorulókat.

Manfred Weber lerántotta a leplet a Tisza hazugságáról, teljes mellszélességgel kiállt a Mercosur-egyezmény mellett

Az Európai Néppárt mindenképpen kiterjesztené a minősített többségű döntéshozatalt, amivel elhárítanák az akadályt például Ukrajna további háborús támogatása elől, továbbá életre keltenék a lisszaboni szerződés katonai szolidaritási záradékát, amely erősebb, mint a NATO-szerződés 5. cikkelye – többek között ez derült ki Manfred Weber keddi sajtótájékoztatóján. Az Európai Néppárt vezetője azt is egyértelművé tette: támogatják a gazdák tönkretételével járó Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt, ami azt is megerősíti, hogy csupán színjáték volt a Tisza Párt ellenkezése a januári szavazáson az Európai Parlamentben.

Manfred Weber lerántotta a leplet a Tisza hazugságáról, teljes mellszélességgel kiállt a Mercosur-egyezmény mellett
Manfred Weber lerántotta a leplet a Tisza hazugságáról, teljes mellszélességgel kiállt a Mercosur-egyezmény mellett Fotó: AFP

Macron szűkebb körben tárgyalna Putyinnal

A francia elnök szerint Oroszország jelenleg nem mutat valódi hajlandóságot a békekötésre, noha technikai szinten helyreálltak a tárgyalási csatornák. Emmanuel Macron úgy véli, Moszkvával csak jól szervezett, egységes európai fellépés keretében érdemes párbeszédet folytatni, elkerülve a túl sok tárgyalópartner bevonását.

Migránsok támadtak a rosenheimi pályaudvaron 

Három afrikai származású férfi rátámadt egy 38 éves németre a rosenheimi vasútállomáson, miután ő arra kérte őket, hogy csendesebben beszéljenek. A dulakodás során az áldozat komoly sérüléseket szenvedett, ezért a hatóságok különösen súlyos testi sértés gyanújával indítottak eljárást.

Brüsszel ördögi tervet eszelt ki Ukrajna uniós tagságára, Magyar Péter lenne a végrehajtó

Az EU aktívan vizsgálja Ukrajna 2027-es csatlakozásának beépítését egy lehetséges békemegállapodásba, egy részleges tagság formájában, miközben a teljes reformok később fejeződnének be. Brüsszelt nem érdekli, hogy a háborúban álló ország fuldoklik a korrupcióban, s hatalmas veszélyt jelentene az ukránok csatlakozása az egész unióra nézve. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a magyarok érdekét képviseli, s ellenáll Ukrajna integrációs terveinek. 

Ursula von der Leyen és csapata Magyar Péter győzelmében bízik. Brüsszel és Kijev szerint a Tisza Párt betolhatja Kijevet az EU-ba.

Kallas keménykedik: „Nekünk is vannak feltételeink”
Brüsszel ördögi tervet eszelt ki Ukrajna uniós tagságára Fotó: AFP

Öt pontban a végzetes Zelenszkij-terv

A Zelenszkij-koncepció lényege a „fordított bővítés”: Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején helyet kapna az uniós asztalnál, miközben fokozatosan teljesítené a feltételeket, írta a Politico. A lap szerint az uniós terv öt lépésből áll:

  • Ukrajna „előre felkészítése” – Brüsszel már most iránymutatást ad a csatlakozási tárgyalások klasztereiről; eddig három területen indult meg a munka. Ukrajna tehát a háború alatt letárgyalja az EU-csatlakozást.
  • „EU light” státus kialakítása – Kijev fokozatosan kapna jogokat és kötelezettségeket, amit azonban több tagállam – főként Németország – ellenez. A terv második pontja szerint Ukrajna már a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt belép az unióba 2027-ben.
  • Orbán Viktor bukását akarja Brüsszel – Ukrajna felvételéhez egyhangúság kell, ezért Brüsszel számára létkérdés a magyar választás. Ha Orbán Viktor veszít, az ellenzéki Tisza párt vezetője, Magyar Péter irányváltást hozhat, ismeri el a brüsszeli lap. A háborúpártiak szerint ha Magyarországon megbukik a nemzeti kormány, a Tisza Párt adja áldását erre a tervre.
  • A „Trump-kártya” kijátszása – Ha Orbán Viktor marad, Brüsszel Donald Trump nyomásgyakorlásában bízik. Azaz rá akarják venni Washingtont, hogy támogassa Ukrajna uniós integrációját.
  • Megszűnhet a vétó – Végső megoldásként marad a hetes cikkely szerinti eljárás. Ha minden más kudarcot vall, felmerülhet Magyarország szavazati jogának felfüggesztése. Elvennék a tagállami vétót.
Zelenszkij bejelentése szerint pedig az ország 2026-ban tíz fegyverexport-központot nyit
Ötpontos Zelenszkij-terv, kimondatlan fenyegetés Fotó: AFP

Ötpontos Zelenszkij-terv, kimondatlan fenyegetés: „Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt.”

A Mandiner szemlézett egy podcastet, melyben Zoya Sheftalovich, a Politico újságírója (aki beszámolt a Zelenszkij-tervről , amellyel Ukrajna uniós csatlakozását gyorsítanák fel) Ian Wisharttal, a lap másik újságírójával beszélgetett. 

Az ukrán származású Sheftalovich nehezen leplezte Orbán Viktor iránti gyűlöletét, amiért a magyar kormányfő saját hazája, nem pedig Ukrajna érdekeit nézi. 

Hangsúlyozta, nem azért kell meggyőzni Orbán Viktort, mert olyan nagy szükségük lenne Orbánra, hanem mert az összes tagállam egyöntetű jóváhagyására van szükség.  A 7-es cikkely alkalmazásával kapcsolatban azt is kijelentette, hogy ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt. Hidvéghi Balázs is reagált a Zelenszkij-tervre. Rámutatott, hogy a terv középpontjában egy egészen arcátlan politikai nyomásgyakorlás, a vétójog elvételével való fenyegetés, illetve Orbán Viktor leváltása és Magyar Péter hatalomba segítése áll. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott:

Már nem is tagadják tehát, nincs köntörfalazás, nyíltan kimondják: Brüsszel és Kijev egy bábkormányt akar látni itt Budapesten, amelyet majd úgy rángathatnak, ahogy csak akarnak.

Borítókép: Ursula von der Leyen, Antonio Costa és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

Ideje volt

Bayer Zsolt avatarja

NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu