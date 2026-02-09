Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas arra figyelmeztetett, hogy az Ukrajnával kapcsolatos béketörekvések veszélye, hogy megszilárdítják az orosz agressziót, amennyiben Moszkvát nem kényszerítik valódi engedményekre. Kallas aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz–ukrán tárgyalásokkal kapcsolatban, amelyek eddig nem hoztak eredményt – számolt be cikkében az Euronews.
Kaja Kallas elvitatta a béketárgyalások eddigi eredményeit
Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette, hogy Oroszországot valódi engedményekre kell kényszeríteni, miközben Brüsszel egy különmegbízott kinevezését mérlegeli. Kaja Kallas az Egyesült Államok béketörekvéseit degradálta, miközben Brüsszel részéről nem tud felmutatni semmilyen eredményt. Kallas egy ponton elismerte, hogy az Európai Unió képtelen erőt felmutatni a tárgyalások során.
Kallas elmondása szerint a Kreml nem veszi komolyan a folyamatot, miközben Ukrajnát engedményekre próbálják rákényszeríteni.
Ukrajna és Oroszország küldöttségei a múlt héten Abu-Dzabiban találkoztak, amit az ukrán fél „konstruktívnak” nevezett, miközben Volodimir Zelenszkij elnök további légvédelmi rendszerek biztosítására szólított fel, miután a hétvégén 400 drónnal és 40 rakétával hajtottak végre támadást Ukrajna ellen.
Kallas elismerte, hogy a Trump-adminisztráció a teljes körű invázió kezdete óta először ültette tárgyalóasztalhoz mindkét felet, ugyanakkor hangsúlyozta: éles az aránytalanság a Kijevtől elvárt követelések és a Moszkvával szembeni elvárások között.
Csak azt láttuk, hogy az ukránok milyen engedményekre hajlandók a háború lezárása érdekében
– mondta, és hozzátette:
Az orosz oldal részéről semmilyen engedményt nem láttunk.
Zelenszkij közölte, arra számít, hogy Donald Trump júniusban, a nyár elején határidőt szab a háború befejezésére, és kész lenne fokozni a nyomást mindkét félre, amennyiben ez a határidő nem teljesül. Trump többször is kitűzött határidőket a háború lezárására. Kallas szerint a fájdalmas engedmények, amelyek elsősorban területeket érintenek, kizárólag az ukránokra tartoznak. „Az ukránok döntik el, milyen engedményekre hajlandók” – mondta, miközben figyelmeztetett az orosz tárgyalási taktikákra.
Eközben egyre erősödnek azok a hangok, amelyek szerint az Európai Uniónak különmegbízottat kellene kineveznie, hogy képviselje a közösséget és támogassa Ukrajnát a tárgyalásokon, miután az amerikai közvetítésű erőfeszítések háttérbe szorították Brüsszelt.
Kallas ugyanakkor kisebb jelentőséget tulajdonított a neveknek és személyiségeknek, hangsúlyozva, hogy a lényeg a megbízatás és az elérni kívánt cél.
Jelenleg nem az a lényeg, hogy ki végzi ezt a feladatot, hanem inkább az, hogyan és mit akarunk elérni vele
– mondta.
Ha az oroszok úgy érzik, hogy minden kitűzött céljukra rábólintanak az amerikaiak, miért akarnának tárgyalni az európaiakkal? Mi csak követeléseket fogalmazunk meg velük szemben
– tette hozzá. Kallas szerint Oroszországot olyan helyzetbe kell hozni, hogy „a tárgyalás színleléséről valódi tárgyalásra térjen át”, amihez a Nyugat erejére és egységére van szükség.
