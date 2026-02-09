Kaja KallasBrüsszelorosz-ukrán háborúbéketárgyalás

Kaja Kallas elvitatta a béketárgyalások eddigi eredményeit

Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette, hogy Oroszországot valódi engedményekre kell kényszeríteni, miközben Brüsszel egy különmegbízott kinevezését mérlegeli. Kaja Kallas az Egyesült Államok béketörekvéseit degradálta, miközben Brüsszel részéről nem tud felmutatni semmilyen eredményt. Kallas egy ponton elismerte, hogy az Európai Unió képtelen erőt felmutatni a tárgyalások során.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 17:29
Kaja Kallas az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas arra figyelmeztetett, hogy az Ukrajnával kapcsolatos béketörekvések veszélye, hogy megszilárdítják az orosz agressziót, amennyiben Moszkvát nem kényszerítik valódi engedményekre. Kallas aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz–ukrán tárgyalásokkal kapcsolatban, amelyek eddig nem hoztak eredményt – számolt be cikkében az Euronews.

Kaja Kallas a béketárgyalások eredményét kritizálta, közben elismerte az EU-nak nem osztottak lapot
Kaja Kallas a béketárgyalások eredményét kritizálta, közben elismerte, hogy az EU-nak nem osztottak lapot Fotó: AFP

Kallas elmondása szerint a Kreml nem veszi komolyan a folyamatot, miközben Ukrajnát engedményekre próbálják rákényszeríteni.

Ukrajna és Oroszország küldöttségei a múlt héten Abu-Dzabiban találkoztak, amit az ukrán fél „konstruktívnak” nevezett, miközben Volodimir Zelenszkij elnök további légvédelmi rendszerek biztosítására szólított fel, miután a hétvégén 400 drónnal és 40 rakétával hajtottak végre támadást Ukrajna ellen.

Kallas elismerte, hogy a Trump-adminisztráció a teljes körű invázió kezdete óta először ültette tárgyalóasztalhoz mindkét felet, ugyanakkor hangsúlyozta: éles az aránytalanság a Kijevtől elvárt követelések és a Moszkvával szembeni elvárások között. 

Csak azt láttuk, hogy az ukránok milyen engedményekre hajlandók a háború lezárása érdekében

– mondta, és hozzátette: 

Az orosz oldal részéről semmilyen engedményt nem láttunk.

Zelenszkij közölte, arra számít, hogy Donald Trump júniusban, a nyár elején határidőt szab a háború befejezésére, és kész lenne fokozni a nyomást mindkét félre, amennyiben ez a határidő nem teljesül. Trump többször is kitűzött határidőket a háború lezárására. Kallas szerint a fájdalmas engedmények, amelyek elsősorban területeket érintenek, kizárólag az ukránokra tartoznak. „Az ukránok döntik el, milyen engedményekre hajlandók” – mondta, miközben figyelmeztetett az orosz tárgyalási taktikákra.

Eközben egyre erősödnek azok a hangok, amelyek szerint az Európai Uniónak különmegbízottat kellene kineveznie, hogy képviselje a közösséget és támogassa Ukrajnát a tárgyalásokon, miután az amerikai közvetítésű erőfeszítések háttérbe szorították Brüsszelt.

Kallas ugyanakkor kisebb jelentőséget tulajdonított a neveknek és személyiségeknek, hangsúlyozva, hogy a lényeg a megbízatás és az elérni kívánt cél.

Jelenleg nem az a lényeg, hogy ki végzi ezt a feladatot, hanem inkább az, hogyan és mit akarunk elérni vele

– mondta. 

Ha az oroszok úgy érzik, hogy minden kitűzött céljukra rábólintanak az amerikaiak, miért akarnának tárgyalni az európaiakkal? Mi csak követeléseket fogalmazunk meg velük szemben

– tette hozzá. Kallas szerint Oroszországot olyan helyzetbe kell hozni, hogy „a tárgyalás színleléséről valódi tárgyalásra térjen át”, amihez a Nyugat erejére és egységére van szükség.

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij: Tíz fegyverexport központot nyitunk Európában

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu