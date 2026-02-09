Kaja Kallas elvitatta a béketárgyalások eddigi eredményeit

Kallas elmondása szerint a Kreml nem veszi komolyan a folyamatot, miközben Ukrajnát engedményekre próbálják rákényszeríteni.

Ukrajna és Oroszország küldöttségei a múlt héten Abu-Dzabiban találkoztak, amit az ukrán fél „konstruktívnak” nevezett, miközben Volodimir Zelenszkij elnök további légvédelmi rendszerek biztosítására szólított fel, miután a hétvégén 400 drónnal és 40 rakétával hajtottak végre támadást Ukrajna ellen.

Kallas elismerte, hogy a Trump-adminisztráció a teljes körű invázió kezdete óta először ültette tárgyalóasztalhoz mindkét felet, ugyanakkor hangsúlyozta: éles az aránytalanság a Kijevtől elvárt követelések és a Moszkvával szembeni elvárások között.

Csak azt láttuk, hogy az ukránok milyen engedményekre hajlandók a háború lezárása érdekében

– mondta, és hozzátette:

Az orosz oldal részéről semmilyen engedményt nem láttunk.

Zelenszkij közölte, arra számít, hogy Donald Trump júniusban, a nyár elején határidőt szab a háború befejezésére, és kész lenne fokozni a nyomást mindkét félre, amennyiben ez a határidő nem teljesül. Trump többször is kitűzött határidőket a háború lezárására. Kallas szerint a fájdalmas engedmények, amelyek elsősorban területeket érintenek, kizárólag az ukránokra tartoznak. „Az ukránok döntik el, milyen engedményekre hajlandók” – mondta, miközben figyelmeztetett az orosz tárgyalási taktikákra.