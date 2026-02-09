UkrajnaOroszországHarkivdróntámadás

Sír lett a lakóházból az orosz támadás következtében

Harkiv megye Bohoduhiv városának egyik civil lakóövezetét dróncsapás érte. Az orosz pilóta nélküli eszközök a településen élőkre álmukban sújtottak le, az egyik drón egy családi házba csapódott, amely teljesen összeomlott, emiatt két civil életét vesztette. Többen is megsérültek a támadás során.

Ukrán tűzoltók mentési akció közben
Ukrán tűzoltók mentési akció közben Forrás: AFP
Február 9-ére virradó éjszaka orosz drón csapott le az ukrajnai Harkiv megye területén fekvő Bohoduhiv városára. A mentőszolgálat közlése szerint a támadás során egy pilóta nélküli légi eszköz telibe talált egy lakóingatlant, amely teljesen megsemmisült. Az eset egy lakóövezetben történt, ahol semmilyen katonai objektum nem volt található – számolt be cikkében az Origo.

Az ukrán katasztrófa védelem időben érkezett az orosz támadást követően, de már késő volt
Az ukrán katasztrófa védelem időben érkezett az orosz támadást követően, de már késő volt Fotó: AFP

A becsapódás következtében tűz keletkezett, az érintett épület pedig összeomlott. A drón közvetlen találata miatt a ház lakhatatlanná vált, romjai maga alá temették az ott alvó civileket.

A katasztrófavédelem egységei rövid időn belül megérkeztek a helyszínre, ám a pusztítás mértéke rendkívül súlyosnak bizonyult. A tűz mintegy ötven négyzetméteres területre terjedt ki. A mentési munkálatok során a romok alatt két elhunytat találtak, egy tízéves fiú holttestét és édesanyjáét, aki gyermekével együtt tartózkodott az épületben. Emellett három személy különböző fokú sérüléseket szenvedett, őket ellátták az egészségügyi szolgálatok. A katasztrófavédelmi és rendvédelmi egységek a vizsgálat és az utómunkálatok idejére a helyszínen maradtak.

A hatóságok szerint a történtek újabb háborús bűncselekménynek minősülnek, amely nem maradhat következmények nélkül. A rendfenntartó szervek hangsúlyozták: a támadások olyan helyszíneket érnek, ahol az emberek a legkiszolgáltatottabbak, vagyis saját otthonaikban.

Az ukránok állítják, hogy az orosz erők tudatosan civil lakóterületeket vesznek célba. A Harkiv megyei Bohoduhivi járás rendszeres célpontja az ellenséges csapásoknak, miközben az orosz hadsereg előszeretettel vet be csapásmérő drónokat, amelyek alacsony repülési magasságuk és jó manőverezhetőségük miatt különösen komoly veszélyt jelentenek a lakott területekre.
Borítókép: Ukrán tűzoltók mentési akció közben (Fotó:AFP)

