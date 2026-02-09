Sír lett a lakóházból az orosz támadás következtében

A becsapódás következtében tűz keletkezett, az érintett épület pedig összeomlott. A drón közvetlen találata miatt a ház lakhatatlanná vált, romjai maga alá temették az ott alvó civileket.

A katasztrófavédelem egységei rövid időn belül megérkeztek a helyszínre, ám a pusztítás mértéke rendkívül súlyosnak bizonyult. A tűz mintegy ötven négyzetméteres területre terjedt ki. A mentési munkálatok során a romok alatt két elhunytat találtak, egy tízéves fiú holttestét és édesanyjáét, aki gyermekével együtt tartózkodott az épületben. Emellett három személy különböző fokú sérüléseket szenvedett, őket ellátták az egészségügyi szolgálatok. A katasztrófavédelmi és rendvédelmi egységek a vizsgálat és az utómunkálatok idejére a helyszínen maradtak.