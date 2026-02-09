Február 9-ére virradó éjszaka orosz drón csapott le az ukrajnai Harkiv megye területén fekvő Bohoduhiv városára. A mentőszolgálat közlése szerint a támadás során egy pilóta nélküli légi eszköz telibe talált egy lakóingatlant, amely teljesen megsemmisült. Az eset egy lakóövezetben történt, ahol semmilyen katonai objektum nem volt található – számolt be cikkében az Origo.
Sír lett a lakóházból az orosz támadás következtében
Harkiv megye Bohoduhiv városának egyik civil lakóövezetét dróncsapás érte. Az orosz pilóta nélküli eszközök a településen élőkre álmukban sújtottak le, az egyik drón egy családi házba csapódott, amely teljesen összeomlott, emiatt két civil életét vesztette. Többen is megsérültek a támadás során.
A becsapódás következtében tűz keletkezett, az érintett épület pedig összeomlott. A drón közvetlen találata miatt a ház lakhatatlanná vált, romjai maga alá temették az ott alvó civileket.
A katasztrófavédelem egységei rövid időn belül megérkeztek a helyszínre, ám a pusztítás mértéke rendkívül súlyosnak bizonyult. A tűz mintegy ötven négyzetméteres területre terjedt ki. A mentési munkálatok során a romok alatt két elhunytat találtak, egy tízéves fiú holttestét és édesanyjáét, aki gyermekével együtt tartózkodott az épületben. Emellett három személy különböző fokú sérüléseket szenvedett, őket ellátták az egészségügyi szolgálatok. A katasztrófavédelmi és rendvédelmi egységek a vizsgálat és az utómunkálatok idejére a helyszínen maradtak.
További Külföld híreink
A hatóságok szerint a történtek újabb háborús bűncselekménynek minősülnek, amely nem maradhat következmények nélkül. A rendfenntartó szervek hangsúlyozták: a támadások olyan helyszíneket érnek, ahol az emberek a legkiszolgáltatottabbak, vagyis saját otthonaikban.
Az ukránok állítják, hogy az orosz erők tudatosan civil lakóterületeket vesznek célba. A Harkiv megyei Bohoduhivi járás rendszeres célpontja az ellenséges csapásoknak, miközben az orosz hadsereg előszeretettel vet be csapásmérő drónokat, amelyek alacsony repülési magasságuk és jó manőverezhetőségük miatt különösen komoly veszélyt jelentenek a lakott területekre.
Borítókép: Ukrán tűzoltók mentési akció közben (Fotó:AFP)
