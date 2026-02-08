háborúBart De WeverBelgium

Belga miniszterelnök: Stratégia nélküli háborút finanszírozunk

Az európai döntéshozókat bírálta Bart de Wever, aki szerint az Európai Unió világos stratégia nélkül költ hatalmas összegeket az ukrajnai háborúra, miközben a konfliktusból Kína és az Egyesült Államok húz hasznot. A belga miniszterelnök kijelentéseire Vukics Ferenc katonai és biztonságpolitikai szakértő hívta fel a figyelmet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 18:16
Bart De Wever belga miniszterelnök Fotó: AFP
„»Egy stratégiai nélküli háborút finanszírozunk, pénzt adunk Ukrajnának. Nincs vasunk, szóval adunk aranyat. Pontosan miért is? Hogy folytassuk a háborút?« – így ostorozta az európai döntéshozókat, köztük Von der Leyent is a belga miniszterelnök” – írja bejegyzésében Vukics Ferenc alezredes, a Patrióta elemzője.

Vukics Ferenc alezredes, a Patrióta elemzője a belga miniszterelnököt idézte
Vukics Ferenc alezredes, a Patrióta elemzője a belga miniszterelnököt idézte. Forrás: Facebook

Egy videóban Bart de Wever belga miniszterelnök keresetlen szavakkal ostorozza az európai döntéshozókat, köztük Von der Leyent is annak kapcsán, hogy kilátástalan háborút finanszíroznak, míg a világ többi része dörzsöli a kezét és üzletel ezen

 – magyarázza a katonai és biztonságpolitikai szakértő.

„A belga miniszterelnök minden mondata pontosan leírja a helyzetet, ennél többet nem is kell hozzátenni: »Az az igazság, hogy mi is függtünk az olcsó energiától és az ukrajnai háborúval ezeket is elvágtuk. Kína profitál a háborúból, ők kapják az olcsó olajat, az olcsó gázt. Amerika már nem támogatja Ukrajnát, ők adják el a fegyvereket nekünk, mi meg fizetjük a számlákat és az őrült energiaárakat«” – írja Vucsics.

Borítókép: Bart de Wever belga miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

