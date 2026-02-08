Belga miniszterelnök: Stratégia nélküli háborút finanszírozunk

„A belga miniszterelnök minden mondata pontosan leírja a helyzetet, ennél többet nem is kell hozzátenni: »Az az igazság, hogy mi is függtünk az olcsó energiától és az ukrajnai háborúval ezeket is elvágtuk. Kína profitál a háborúból, ők kapják az olcsó olajat, az olcsó gázt. Amerika már nem támogatja Ukrajnát, ők adják el a fegyvereket nekünk, mi meg fizetjük a számlákat és az őrült energiaárakat«” – írja Vucsics.