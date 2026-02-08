Belga miniszterelnök: Stratégia nélküli háborút finanszírozunk

„»Egy stratégiai nélküli háborút finanszírozunk, pénzt adunk Ukrajnának. Nincs vasunk, szóval adunk aranyat. Pontosan miért is? Hogy folytassuk a háborút?« – így ostorozta az európai döntéshozókat, köztük Von der Leyent is a belga miniszterelnök” – írja bejegyzésében Vukics Ferenc alezredes, a Patrióta elemzője.
Egy videóban Bart de Wever belga miniszterelnök keresetlen szavakkal ostorozza az európai döntéshozókat, köztük Von der Leyent is annak kapcsán, hogy kilátástalan háborút finanszíroznak, míg a világ többi része dörzsöli a kezét és üzletel ezen
– magyarázza a katonai és biztonságpolitikai szakértő.
