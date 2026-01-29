Belga miniszterelnök: Európa sebezhető, és ezt még a szövetségesei is kihasználhatják

De Wever külön bírálta az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos követeléseit, amelyek szerinte súlyosan sértik az európai országok szuverenitását. Úgy vélte, elfogadhatatlan az az elképzelés, hogy egy európai terület lakosságának önrendelkezési jogát erővel írják felül.

Ez teljes mértékben szembemegy azzal, akik mi vagyunk

– fogalmazott, hozzátéve: az ilyen törekvések azt a benyomást keltik, mintha az európai államok szuverenitása és a népek demokratikus akarata már nem számítana.

A belga miniszterelnök egységre szólított fel

A belga kormányfő arra szólította fel az európai országokat, hogy maradjanak éberek, ellenállók és méltóságteljesek a kialakuló kihívások közepette.

Hangsúlyozta: Európának nyitottnak kell maradnia mindazok felé, akik osztják értékeit, ugyanakkor határozottan ki kell állnia saját érdekei mellett.

Beszédében történelmi párhuzamot is vont, felidézve az i. e. 5. századi perzsa háborúkat, amikor Athén és Spárta összefogása tette lehetővé a görög városállamok függetlenségének megőrzését.

Soha nem fogadhatjuk el, hogy egy európai szövetséges területi integritását és önrendelkezési jogát nyomás alá helyezzék – még akkor sem, ha ez a világ legerősebb hatalmától érkezik

– jelentette ki.

De Wever végül hangsúlyozta: Európának keleten és nyugaton egyaránt egységesen kell fellépnie, ha meg akarja őrizni politikai önállóságát és biztonságát a gyorsan változó nemzetközi környezetben.