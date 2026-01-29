miniszterelnökbírálEgyesült ÁllamokBelgiumszövetséges

Belga miniszterelnök: Európa sebezhető, és ezt még a szövetségesei is kihasználhatják

Éles hangvételű beszédben bírálta az Egyesült Államok Európával szembeni politikáját Bart De Wever, aki szerint Washington egyre nyilvánvalóbban nem tanúsít kellő tiszteletet európai szövetségesei iránt. A belga kormányfő külön kitért a Grönland körül kialakult vitára, valamint a transzatlanti kapcsolatok általános romlására.

Szabó István
Forrás: Brussels Signal2026. 01. 29. 17:10
Belgium miniszterelnöke, Bart de Wever Washingtont bírálta Fotó: Ronny Hartmann Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A belga miniszterelnök, De Wever a brüsszeli királyi palotában, Belgium legmagasabb rangú állami vezetői előtt tartott beszédében arra figyelmeztetett: Európának egy elhúzódó geopolitikai és gazdasági bizonytalanság időszakára kell felkészülnie, írja a Brussels Signal.

belga miniszterelnök
Bart De Wever miniszterelnök beszédet mond a királyi család által a belga hatóságok számára szervezett újévi fogadáson (Fotó: AFP/Benoit Doppagne)

Mint fogalmazott, az ukrajnai háború világosan rámutatott a kontinens stratégiai és katonai sebezhetőségére.

Európa gyengesége aggasztó

A belga miniszterelnök szerint Európának jelenleg nincsenek olyan katonai képességei, amelyekkel hatékonyan meg tudná védeni szuverenitását. Hozzátette: ez a gyengeség még évekig fennmaradhat, és éppen ezt használhatják ki külső szereplők – köztük Európa legfontosabb szövetségesei is.

De Wever külön bírálta az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos követeléseit, amelyek szerinte súlyosan sértik az európai országok szuverenitását. Úgy vélte, elfogadhatatlan az az elképzelés, hogy egy európai terület lakosságának önrendelkezési jogát erővel írják felül.

Ez teljes mértékben szembemegy azzal, akik mi vagyunk

– fogalmazott, hozzátéve: az ilyen törekvések azt a benyomást keltik, mintha az európai államok szuverenitása és a népek demokratikus akarata már nem számítana.

A belga miniszterelnök egységre szólított fel

A belga kormányfő arra szólította fel az európai országokat, hogy maradjanak éberek, ellenállók és méltóságteljesek a kialakuló kihívások közepette.

Hangsúlyozta: Európának nyitottnak kell maradnia mindazok felé, akik osztják értékeit, ugyanakkor határozottan ki kell állnia saját érdekei mellett.

Beszédében történelmi párhuzamot is vont, felidézve az i. e. 5. századi perzsa háborúkat, amikor Athén és Spárta összefogása tette lehetővé a görög városállamok függetlenségének megőrzését.

Soha nem fogadhatjuk el, hogy egy európai szövetséges területi integritását és önrendelkezési jogát nyomás alá helyezzék – még akkor sem, ha ez a világ legerősebb hatalmától érkezik

– jelentette ki.

De Wever végül hangsúlyozta: Európának keleten és nyugaton egyaránt egységesen kell fellépnie, ha meg akarja őrizni politikai önállóságát és biztonságát a gyorsan változó nemzetközi környezetben.

Borítókép: Belgium miniszterelnöke, Bart de Wever Washingtont bírálta (Fotó: AFP/Ronny Hartmann) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu