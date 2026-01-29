A belga miniszterelnök, De Wever a brüsszeli királyi palotában, Belgium legmagasabb rangú állami vezetői előtt tartott beszédében arra figyelmeztetett: Európának egy elhúzódó geopolitikai és gazdasági bizonytalanság időszakára kell felkészülnie, írja a Brussels Signal.
Belga miniszterelnök: Európa sebezhető, és ezt még a szövetségesei is kihasználhatják
Éles hangvételű beszédben bírálta az Egyesült Államok Európával szembeni politikáját Bart De Wever, aki szerint Washington egyre nyilvánvalóbban nem tanúsít kellő tiszteletet európai szövetségesei iránt. A belga kormányfő külön kitért a Grönland körül kialakult vitára, valamint a transzatlanti kapcsolatok általános romlására.
Mint fogalmazott, az ukrajnai háború világosan rámutatott a kontinens stratégiai és katonai sebezhetőségére.
Európa gyengesége aggasztó
A belga miniszterelnök szerint Európának jelenleg nincsenek olyan katonai képességei, amelyekkel hatékonyan meg tudná védeni szuverenitását. Hozzátette: ez a gyengeség még évekig fennmaradhat, és éppen ezt használhatják ki külső szereplők – köztük Európa legfontosabb szövetségesei is.
De Wever külön bírálta az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos követeléseit, amelyek szerinte súlyosan sértik az európai országok szuverenitását. Úgy vélte, elfogadhatatlan az az elképzelés, hogy egy európai terület lakosságának önrendelkezési jogát erővel írják felül.
Ez teljes mértékben szembemegy azzal, akik mi vagyunk
– fogalmazott, hozzátéve: az ilyen törekvések azt a benyomást keltik, mintha az európai államok szuverenitása és a népek demokratikus akarata már nem számítana.
A belga miniszterelnök egységre szólított fel
A belga kormányfő arra szólította fel az európai országokat, hogy maradjanak éberek, ellenállók és méltóságteljesek a kialakuló kihívások közepette.
Hangsúlyozta: Európának nyitottnak kell maradnia mindazok felé, akik osztják értékeit, ugyanakkor határozottan ki kell állnia saját érdekei mellett.
Beszédében történelmi párhuzamot is vont, felidézve az i. e. 5. századi perzsa háborúkat, amikor Athén és Spárta összefogása tette lehetővé a görög városállamok függetlenségének megőrzését.
Soha nem fogadhatjuk el, hogy egy európai szövetséges területi integritását és önrendelkezési jogát nyomás alá helyezzék – még akkor sem, ha ez a világ legerősebb hatalmától érkezik
– jelentette ki.
De Wever végül hangsúlyozta: Európának keleten és nyugaton egyaránt egységesen kell fellépnie, ha meg akarja őrizni politikai önállóságát és biztonságát a gyorsan változó nemzetközi környezetben.
Borítókép: Belgium miniszterelnöke, Bart de Wever Washingtont bírálta (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)
