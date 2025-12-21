Bart De Wever keményen odaszólt a Politico újságírójának + videó

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója osztotta meg közösségi oldalán, ahogy a belga miniszterelnök helyre teszi a Politico munkatársát. Bart De Wever nem fogja egy darabig elfelejteni azokat a hangzatos szalagcímeket, amelyekkel a baloldali lap támadta.

Bart De Wever nem kímélte a Politicót

Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG

A belga miniszterelnököt a videóban a Politico újságírója kérdezte, azonban a politikus rögtön emlékeztette is rá a lap munkatársát, hogy milyen címekkel próbálták meg az elmúlt hetekben besározni az orosz befagyasztott vagyon felhasználása miatti tiltakozása okán. Szánthó Miklós a videó kapcsán bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a „belga miniszterelnök egész tökös”.

Önök nagyon szép újságcikkeket publikálnak, nagyon szép címekkel azt állítva, hogy én vagyok Oroszország legértékesebb eszköze. Ez nagyon tetszett. Erre emlékezni fogok

– mondta a belga miniszterelnök az újságírónak.