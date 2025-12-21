Bart De Wever keményen odaszólt a Politico újságírójának + videó

Bart De WeverBelgiumPolitico

A belga miniszterelnök egy sajtótájékoztatón tette helyre a Politico munkatársát. Bart De Wever nem fogja egy darabig elfelejteni azokat a szalagcímeket, amelyekkel a baloldali lap támadta az elmúlt időszakban.

2025. 12. 21. 8:55
Fotó: NICOLAS MAETERLINCK Forrás: BELGA MAG
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója osztotta meg közösségi oldalán, ahogy a belga miniszterelnök helyre teszi a Politico munkatársát. Bart De Wever nem fogja egy darabig elfelejteni azokat a hangzatos szalagcímeket, amelyekkel a baloldali lap támadta. 

Bart De Wever nem kímélte a Politico-t
Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG

A belga miniszterelnököt a videóban a Politico újságírója kérdezte, azonban a politikus rögtön emlékeztette is rá a lap munkatársát, hogy milyen címekkel próbálták meg az elmúlt hetekben besározni az orosz befagyasztott vagyon felhasználása miatti tiltakozása okán. Szánthó Miklós a videó kapcsán bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a „belga miniszterelnök egész tökös”. 

Önök nagyon szép újságcikkeket publikálnak, nagyon szép címekkel azt állítva, hogy én vagyok Oroszország legértékesebb eszköze. Ez nagyon tetszett. Erre emlékezni fogok

– mondta a belga miniszterelnök az újságírónak. 

Bart De Wever ugyanakkor jelezte az újságírónak, hogy folytassa a kérdését nyugodtan, hiszen mint azt korábban is elmondta, hogy egy igazi politikus nem hallgathat az érzelmeire, még akkor sem, ha éppen „tiszta haragot”, esetleg „bosszúvágyat érez”. A belga miniszterelnök egyébként a humorérzékét sem veszítette el, miután 

a sajtótájékoztatója végén azért még odaszúrt a Politico újságírójának, hogy most el kell indulni a „dácsájába Szentpétervárra, ahol a szomszédja Depardieu”. 

 

Mint arról lapunk is beszámolt , Bart De Wever Orbán Viktor miniszterelnökhöz hasonlóan alaptalan támadások célpontjává vált, miután ellenezte azt a brüsszeli tervet, hogy a Belgiumban kezelt befagyasztott orosz vagyont elkobozzák és az ukránoknak adják. 

Borítókép: Bart De Wever belga miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

