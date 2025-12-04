Belga kormányfő: Brüsszel játéka az orosz vagyonokkal Európát sodorja veszélybe

De Wever arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország válaszlépésként bizonyos nyugati vagyonokat is elkobozhat, ugyanis az orosz pénzeszközöket kezelő belgiumi székhelyű Euroclearnek például 16 milliárd eurója van Oroszországban.

Moszkva az összes oroszországi belga gyárat is lefoglalhatná – tette hozzá, majd megjegyezte: Belarusszia és Kína is elkobozhatja az ott befektetett nyugati vagyont. „Mindezt átgondoltuk? Nem!” – jelentette ki.

Szavai szerint megkérdezte európai kollégáit, vajon hajlandóak-e közösen vállalni a Belgium által viselt kockázatokat. Csak Németország mondta, hogy kész erre – mondta. Összeurópai támogatás nélkül „mindent megteszek, hogy megakadályozzam ezt az ügyet” – tette hozzá beszédében a belga kormányfő.

Borítókép: Bart De Wever (Fotó: AFP)