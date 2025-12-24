Orbán Viktor: Áldott karácsonyt!

Békés, boldog karácsonyt mindenkinek! – üzeni közösségi oldalán Orbán Viktor. Ahogy arról beszámoltunk, a miniszterelnök többször is már betekintést engedett, hogyan néz ki nála a karácsony. Elárulta, melyek az utolsó pillanatos karácsonyi bakik, amelyeket elkövet szenteste, de például évzáró interjújában elmondta azt is, a gyermekkora miatt a legemlékezetesebb dolog számára a karácsonyból a narancs illata, illetve az, hogy szentestére a teljes család összegyűlik.

– Nekünk öt gyerekünk van, akik már mind elmentek. Két alkalom van az évben, amikor visszajönnek, és együtt van a család, az egyik a karácsony, a másik a húsvét – mondta. A miniszterelnök karácsonyra azt üzente a magyaroknak, azt erősítsék magukban, hogy vannak dolgok, amiket a saját életükben elértek, és ezek olyan sikerek, amiket meg kell becsülni.