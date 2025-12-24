Orbán Viktor elárulta, neki miért különleges a karácsony + videó

– Amikor ön gyerek volt, akkor mit szeretett ebben a legjobban a karácsonyban? – kérdezték Orbán Viktortól a TV2-nek adott évzáró interjúban. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a beszélgetésben a miniszterelnök számos kül- és belpolitikai téma mellett könnyedebb, karácsonnyal kapcsolatos kérdésre is válaszolt.

Orbán Viktor elárulta, a legemlékezetesebb dolog számára a karácsonyból a narancs illata, amelyet gyermekkorából hozott magával, illetve az, hogy szentestére a teljes család összegyűlik. – Nekünk öt gyerekünk van, akik már mind elmentek. Két alkalom van az évben, amikor visszajönnek, és együtt van a család, az egyik a karácsony, a másik a húsvét – mondta.

A miniszterelnök karácsonyra azt üzente a magyaroknak, azt erősítsék magukban, hogy vannak dolgok, amiket a saját életükben elértek, és ezek olyan sikerek, amiket meg kell becsülni.