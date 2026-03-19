Itt az új kutatás: a Békemenet után tovább nőtt a Fidesz–KDNP előnye

A március 15-i rendezvények után készült kutatás szerint a Fidesz-tábor aktivitása nőtt, ezért a kormánypárt előnye enyhén növekedett a Tisza Párttal szemben. A Nézőpont Intézet felmérése szerint az április 12-i vasárnapon esedékes országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék lenne, míg a Tisza-lista továbbra sem tudta átlépni a 40 százalékos határt. A Mi Hazánk támogatottsága változatlanul 8 százalék, amely a párt számára biztos bejutást ígér.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 6:52
Rengetegen érkeznek a Békemenetre (Fotó: Ladóczki Balázs)
A március 15-i rendezvények után a Fidesz-tábor aktivitása emelkedett, ezért a kormánypárt előnye enyhén növekedett a Tisza Párttal szemben – derül ki a Nézőpont Intézet kutatásából.

Növelte előnyét a Fidesz–KDNP (Forrás: Nézőpont Intézet)

A felmérés szerint az április 12-i országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék lehet, miközben

a Tisza Párt továbbra sem tudta átlépni a 40 százalékos határt.

A Mi Hazánk támogatottsága stabilan 8 százalékon áll, ami biztos parlamenti bejutást vetít előre.

 

Nőtt a kormánypárti szavazók aktivitása

A kutatás rámutat: a Békemenet és a Tisza rendezvénye után nőtt a kormánypárti szavazók aktivitása. A részvételi hajlandóság 86-ról 92 százalékra emelkedett, miközben a Tisza-tábor már korábban is szinte teljes mozgósítottságot mutatott. Ez azt jelenti, hogy

a kampány hajrájában inkább a kormánypártok rendelkeznek további mozgósítható tartalékokkal.

A Nézőpont Intézet szerint a kampány napirendje is a kormányoldalnak kedvezett. Az Ukrajnával kapcsolatos témák dominanciája, valamint Volodimir Zelenszkij alacsony magyarországi megítélése, amely a teljes népesség 64 százaléka körében negatív, közvetetten erősítette a kormánypártok pozícióját.

Mint megírtuk, a miniszterelnök sikeres országjárásán is megmutatkozott, hogy sokan állnak ki a háború és Zelenszkij zsarolása ellen, és ellenszenvet vált ki, hogy Magyar Péter az ukránok oldalán áll.

A mozgósítás és a politikai tematizálás együttes hatásaként a Fidesz–KDNP enyhén növelni tudta előnyét

– derül ki a kutatásból, ami ugyanakkor azt is jelzi, hogy a teljes népesség kevesebb mint 80 százaléka venne részt a választáson. A kisebb pártok közül a Mi Hazánk stabilan tartja magát, míg a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt jelenleg 3–3 százalékon áll, így számukra a parlamentbe jutás komoly kihívást jelent.

Borítókép: Békemenet (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
