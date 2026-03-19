Itt az új kutatás: a Békemenet után tovább nőtt a Fidesz–KDNP előnye

A március 15-i rendezvények után a Fidesz-tábor aktivitása emelkedett, ezért a kormánypárt előnye enyhén növekedett a Tisza Párttal szemben – derül ki a Nézőpont Intézet kutatásából.
A felmérés szerint az április 12-i országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék lehet, miközben
a Tisza Párt továbbra sem tudta átlépni a 40 százalékos határt.
A Mi Hazánk támogatottsága stabilan 8 százalékon áll, ami biztos parlamenti bejutást vetít előre.
Nőtt a kormánypárti szavazók aktivitása
A kutatás rámutat: a Békemenet és a Tisza rendezvénye után nőtt a kormánypárti szavazók aktivitása. A részvételi hajlandóság 86-ról 92 százalékra emelkedett, miközben a Tisza-tábor már korábban is szinte teljes mozgósítottságot mutatott. Ez azt jelenti, hogy
a kampány hajrájában inkább a kormánypártok rendelkeznek további mozgósítható tartalékokkal.
A Nézőpont Intézet szerint a kampány napirendje is a kormányoldalnak kedvezett. Az Ukrajnával kapcsolatos témák dominanciája, valamint Volodimir Zelenszkij alacsony magyarországi megítélése, amely a teljes népesség 64 százaléka körében negatív, közvetetten erősítette a kormánypártok pozícióját.
Mint megírtuk, a miniszterelnök sikeres országjárásán is megmutatkozott, hogy sokan állnak ki a háború és Zelenszkij zsarolása ellen, és ellenszenvet vált ki, hogy Magyar Péter az ukránok oldalán áll.
A mozgósítás és a politikai tematizálás együttes hatásaként a Fidesz–KDNP enyhén növelni tudta előnyét
– derül ki a kutatásból, ami ugyanakkor azt is jelzi, hogy a teljes népesség kevesebb mint 80 százaléka venne részt a választáson. A kisebb pártok közül a Mi Hazánk stabilan tartja magát, míg a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt jelenleg 3–3 százalékon áll, így számukra a parlamentbe jutás komoly kihívást jelent.
